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Lightnin' Hopkins - Lightnin' Strikes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538359) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lightnin' Hopkins - Lightnin' Strikes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538359) виниловая пластинка

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Lightnin&#039; Hopkins - Lightnin&#039; Strikes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538359) виниловая пластинка - фото 1
Lightnin&#039; Hopkins - Lightnin&#039; Strikes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538359) виниловая пластинка - фото 2
Lightnin&#039; Hopkins - Lightnin&#039; Strikes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538359) виниловая пластинка - фото 3
Lightnin&#039; Hopkins - Lightnin&#039; Strikes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538359) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lightnin Hopkins
Альбом (сингл)
Lightnin Strikes
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lightnin&#039; Hopkins - Lightnin&#039; Strikes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538359) виниловая пластинка - фото 1
  • Lightnin&#039; Hopkins - Lightnin&#039; Strikes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538359) виниловая пластинка - фото 2
  • Lightnin&#039; Hopkins - Lightnin&#039; Strikes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538359) виниловая пластинка - фото 3
  • Lightnin&#039; Hopkins - Lightnin&#039; Strikes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538359) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705506
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lightnin' Hopkins - Lightnin' Strikes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538359) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602458538359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lightnin Hopkins
Альбом (сингл)
Lightnin Strikes
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Got Me a Louisiana Woman, Want to Come Home, Please Dont Quit Me, Devil Is Watching You, Rolling and Rolling War Is Starting Again, Walkin Round in Circles, Mary Lou, Heavy Snow, Coon Is Hard to Catch
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lightnin' Hopkins - Lightnin' Strikes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538359) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Got Me a Louisiana Woman, Want to Come Home, Please Dont Quit Me, Devil Is Watching You, Rolling and Rolling War Is Starting Again, Walkin Round in Circles, Mary Lou, Heavy Snow, Coon Is Hard to Catch

Отзывы о товаре Lightnin' Hopkins - Lightnin' Strikes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538359) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602458538359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Lightnin Hopkins
Альбом (сингл)
Lightnin Strikes
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Got Me a Louisiana Woman, Want to Come Home, Please Dont Quit Me, Devil Is Watching You, Rolling and Rolling War Is Starting Again, Walkin Round in Circles, Mary Lou, Heavy Snow, Coon Is Hard to Catch
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Got Me a Louisiana Woman, Want to Come Home, Please Dont Quit Me, Devil Is Watching You, Rolling and Rolling War Is Starting Again, Walkin Round in Circles, Mary Lou, Heavy Snow, Coon Is Hard to Catch
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lightnin' Hopkins - Lightnin' Strikes (Analogue, Acoustic Sounds) (0602458538359) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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