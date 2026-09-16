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Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка

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Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка - фото 1
Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка - фото 2
Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка - фото 3
Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Whiskey For The Holy Ghost
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка - фото 2
  • Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка - фото 3
  • Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705498
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787013214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Whiskey For The Holy Ghost
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mockingbirds, Museum, Undertow, Ugly Sunday, Down In The Dark, Wild Flowers, Eyes Of A Child, The Winding Sheet, Woe, Ten Feet Tall, Where Did You Sleep Last Night, Juarez, I Love You Little Girl, Whiskey For The Holy Ghost (1994), The River Rise, Borracho, House A Home, Kingdoms Of Rain, Carnival, Riding The Nightingale, El Sol, Dead On You, Shooting Gallery, Sunrise, Pendulum, Judas Touch, Beggar's Blues, Scraps At Midnight (1998), Hospital Roll Call, Hotel, Stay, Bell Black Ocean, Last One In
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mockingbirds, Museum, Undertow, Ugly Sunday, Down In The Dark, Wild Flowers, Eyes Of A Child, The Winding Sheet, Woe, Ten Feet Tall, Where Did You Sleep Last Night, Juarez, I Love You Little Girl, Whiskey For The Holy Ghost (1994), The River Rise, Borracho, House A Home, Kingdoms Of Rain, Carnival, Riding The Nightingale, El Sol, Dead On You, Shooting Gallery, Sunrise, Pendulum, Judas Touch, Beggar's Blues, Scraps At Midnight (1998), Hospital Roll Call, Hotel, Stay, Bell Black Ocean, Last One In The World, Praying Ground, Wheels, Waiting On A Train, Day And Night, Because Of This, I'll Take Care Of You (1999), Carry Home, I'll Take Care Of You, Shiloh Town, Creeping Coastline Of Lights, Badi-Da, Consider Me, On Jesus' Program, Little Sadie, Together Again, Shanty Man's Life, Boogie Boogie, Field Songs (2001), One Way Street, No Easy Action, Miracle, Pill Hill Serenade, Don't Forget Me, Kimiko's Dream House, Resurrection Song, Field Song, Low, Blues For D, She Done Too Much, Fix

Отзывы о товаре Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787013214]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Whiskey For The Holy Ghost
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Mockingbirds, Museum, Undertow, Ugly Sunday, Down In The Dark, Wild Flowers, Eyes Of A Child, The Winding Sheet, Woe, Ten Feet Tall, Where Did You Sleep Last Night, Juarez, I Love You Little Girl, Whiskey For The Holy Ghost (1994), The River Rise, Borracho, House A Home, Kingdoms Of Rain, Carnival, Riding The Nightingale, El Sol, Dead On You, Shooting Gallery, Sunrise, Pendulum, Judas Touch, Beggar's Blues, Scraps At Midnight (1998), Hospital Roll Call, Hotel, Stay, Bell Black Ocean, Last One In
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mockingbirds, Museum, Undertow, Ugly Sunday, Down In The Dark, Wild Flowers, Eyes Of A Child, The Winding Sheet, Woe, Ten Feet Tall, Where Did You Sleep Last Night, Juarez, I Love You Little Girl, Whiskey For The Holy Ghost (1994), The River Rise, Borracho, House A Home, Kingdoms Of Rain, Carnival, Riding The Nightingale, El Sol, Dead On You, Shooting Gallery, Sunrise, Pendulum, Judas Touch, Beggar's Blues, Scraps At Midnight (1998), Hospital Roll Call, Hotel, Stay, Bell Black Ocean, Last One In The World, Praying Ground, Wheels, Waiting On A Train, Day And Night, Because Of This, I'll Take Care Of You (1999), Carry Home, I'll Take Care Of You, Shiloh Town, Creeping Coastline Of Lights, Badi-Da, Consider Me, On Jesus' Program, Little Sadie, Together Again, Shanty Man's Life, Boogie Boogie, Field Songs (2001), One Way Street, No Easy Action, Miracle, Pill Hill Serenade, Don't Forget Me, Kimiko's Dream House, Resurrection Song, Field Song, Low, Blues For D, She Done Too Much, Fix
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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