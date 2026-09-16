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Rod Stewart - Foot Loose & Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rod Stewart - Foot Loose & Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка

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Rod Stewart - Foot Loose &amp; Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка - фото 1
Rod Stewart - Foot Loose &amp; Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка - фото 2
Rod Stewart - Foot Loose &amp; Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка - фото 3
Rod Stewart - Foot Loose &amp; Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Foot Loose & Fancy Free
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rod Stewart - Foot Loose &amp; Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка - фото 1
  • Rod Stewart - Foot Loose &amp; Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка - фото 2
  • Rod Stewart - Foot Loose &amp; Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка - фото 3
  • Rod Stewart - Foot Loose &amp; Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705475
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rod Stewart - Foot Loose & Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227815509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Foot Loose & Fancy Free
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hot Legs, Youre Insane, Youre in My Heart (The Final Acclaim), Born Loose, You Keep Me Hangin On (If Loving You Is Wrong) I Dont Want to Be Right, You Got a Nerve, I Was Only Joking
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Sounds Of The Summer
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rod Stewart - Foot Loose & Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка

Foot Loose &amp;amp; Fancy Free — трижды платиновый восьмой студийный альбом Рода Стюарта 1977 года с хитами «Hot Legs», «Youre In My Heart» и «I Was Only Joking». Лимитированное издание на цветном виниле.. Foot Loose &amp;amp; Fancy Free занял одно из трёх первых мест в чартах альбомов в Австралии, Канаде, Голландии, Новой Зеландии, Англии и США.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Rod Stewart - Foot Loose & Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino Entertainment
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227815509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Foot Loose & Fancy Free
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hot Legs, Youre Insane, Youre in My Heart (The Final Acclaim), Born Loose, You Keep Me Hangin On (If Loving You Is Wrong) I Dont Want to Be Right, You Got a Nerve, I Was Only Joking
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Sounds Of The Summer
Страна производитель
США
Описание
Foot Loose &amp;amp; Fancy Free — трижды платиновый восьмой студийный альбом Рода Стюарта 1977 года с хитами «Hot Legs», «Youre In My Heart» и «I Was Only Joking». Лимитированное издание на цветном виниле.. Foot Loose &amp;amp; Fancy Free занял одно из трёх первых мест в чартах альбомов в Австралии, Канаде, Голландии, Новой Зеландии, Англии и США.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rod Stewart - Foot Loose & Fancy Free (coloured) (0081227815509) виниловая пластинка – стоимость товара 4390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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