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Entombed A.D. - Back To The Front (9010974000334) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Entombed A.D. - Back To The Front (9010974000334) виниловая пластинка

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Entombed A.D. - Back To The Front (9010974000334) виниловая пластинка - фото 1
Entombed A.D. - Back To The Front (9010974000334) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Entombed A.D.
Альбом (сингл)
BACK TO THE FRONT
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Entombed A.D. - Back To The Front (9010974000334) виниловая пластинка - фото 1
  • Entombed A.D. - Back To The Front (9010974000334) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705462
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Entombed A.D. - Back To The Front (9010974000334) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000334]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Entombed A.D.
Альбом (сингл)
BACK TO THE FRONT
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Kill to Live, Bedlam Attack, Pandemic Rage, Second to None, Bait and Bleed Waiting for Death, Eternal Woe, Digitus Medius, Vulture and the Traitor, The Underminer, Soldier of No Fortune
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Entombed A.D. - Back To The Front (9010974000334) виниловая пластинка

Back to the Front, альбом шведской дэт-метал-группы Entombed A.D. 2014 года возвращается, захватывая грубую энергию и тяжелую, неумолимую силу, которые определили наследие группы. Издание на виниле в гейтфолде. Первоначально выпущенный в 2014 году, этот альбом знаменует собой смелую новую главу для группы, смешивая брутальные риффы, динамичную игру на барабанах и мощный вокал, которые создают новую индивидуальность, оставаясь при этом верными своим корням в стиле дэт-метал. Известные как пионеры стиля дэт-н-ролл, Entombed A.D. дарят свирепый опыт прослушивания с выдающимися треками, такими как Kill to Live и Pandemic Rage, которые демонстрируют их бесстрашное творчество и темные, агрессивные звуковые ландшафты. Под руководством легендарного вокалиста LG Petrov, группа состоит из опытных музыкантов с глубокими корнями на металлической сцене, каждый из которых привносит в альбом многолетний опыт и аутентичную остроту. Это переиздание дает коллекционерам и поклонникам возможность снова приобщиться к культовому релизу, теперь отмастеренному для винила, чтобы обеспечить высочайшую точность звука. Не пропустите это издание, которое возвращает одно из самых определяющих звучаний жанра, тщательно созданное как для преданных поклонников, так и для любителей винила.

Отзывы о товаре Entombed A.D. - Back To The Front (9010974000334) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reissued Sounds
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reissued Sounds
Barcode
[9010974000334]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Entombed A.D.
Альбом (сингл)
BACK TO THE FRONT
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Kill to Live, Bedlam Attack, Pandemic Rage, Second to None, Bait and Bleed Waiting for Death, Eternal Woe, Digitus Medius, Vulture and the Traitor, The Underminer, Soldier of No Fortune
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Back to the Front, альбом шведской дэт-метал-группы Entombed A.D. 2014 года возвращается, захватывая грубую энергию и тяжелую, неумолимую силу, которые определили наследие группы. Издание на виниле в гейтфолде. Первоначально выпущенный в 2014 году, этот альбом знаменует собой смелую новую главу для группы, смешивая брутальные риффы, динамичную игру на барабанах и мощный вокал, которые создают новую индивидуальность, оставаясь при этом верными своим корням в стиле дэт-метал. Известные как пионеры стиля дэт-н-ролл, Entombed A.D. дарят свирепый опыт прослушивания с выдающимися треками, такими как Kill to Live и Pandemic Rage, которые демонстрируют их бесстрашное творчество и темные, агрессивные звуковые ландшафты. Под руководством легендарного вокалиста LG Petrov, группа состоит из опытных музыкантов с глубокими корнями на металлической сцене, каждый из которых привносит в альбом многолетний опыт и аутентичную остроту. Это переиздание дает коллекционерам и поклонникам возможность снова приобщиться к культовому релизу, теперь отмастеренному для винила, чтобы обеспечить высочайшую точность звука. Не пропустите это издание, которое возвращает одно из самых определяющих звучаний жанра, тщательно созданное как для преданных поклонников, так и для любителей винила.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Entombed A.D. - Back To The Front (9010974000334) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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