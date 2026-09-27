Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583071) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
A Paranormal Evening With The Moonflower Society
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 705424
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3 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361583071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
A Paranormal Evening With The Moonflower Society
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Welcome to the Shadows, The Wicked Rule the Night, Kill the Pain Away, The Inmost Light, Misplaced among the Angels I Tame the Storm, Paper Plane, The Moonflower Society, Rhyme and Reason, Scars, Arabesque
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583071) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Welcome to the Shadows, The Wicked Rule the Night, Kill the Pain Away, The Inmost Light, Misplaced among the Angels I Tame the Storm, Paper Plane, The Moonflower Society, Rhyme and Reason, Scars, Arabesque
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361583071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
A Paranormal Evening With The Moonflower Society
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Welcome to the Shadows, The Wicked Rule the Night, Kill the Pain Away, The Inmost Light, Misplaced among the Angels I Tame the Storm, Paper Plane, The Moonflower Society, Rhyme and Reason, Scars, Arabesque
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Welcome to the Shadows, The Wicked Rule the Night, Kill the Pain Away, The Inmost Light, Misplaced among the Angels I Tame the Storm, Paper Plane, The Moonflower Society, Rhyme and Reason, Scars, Arabesque
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Avantasia - A Paranormal Evening With The Moonflower Society (0727361583071) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3850 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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