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The Crown - Crown Of Thorns (coloured) (0039841609974) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Crown - Crown Of Thorns (coloured) (0039841609974) виниловая пластинка

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The Crown - Crown Of Thorns (coloured) (0039841609974) виниловая пластинка - фото 1
The Crown - Crown Of Thorns (coloured) (0039841609974) виниловая пластинка - фото 2
The Crown - Crown Of Thorns (coloured) (0039841609974) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Crown
Альбом (сингл)
Crown Of Thorns
Жанр
Зарубежный Death Metal
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Crown - Crown Of Thorns (coloured) (0039841609974) виниловая пластинка - фото 1
  • The Crown - Crown Of Thorns (coloured) (0039841609974) виниловая пластинка - фото 2
  • The Crown - Crown Of Thorns (coloured) (0039841609974) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705393
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Crown - Crown Of Thorns (coloured) (0039841609974) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841609974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Crown
Альбом (сингл)
Crown Of Thorns
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
I Hunt With The Devil, Churchburner, Martyrian, Gone To Hell, Howling At The Warfield The Night Is Now, God King, The Agitator, Where Nightmares Belong, The Storm That Comes
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Crown - Crown Of Thorns (coloured) (0039841609974) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Hunt With The Devil, Churchburner, Martyrian, Gone To Hell, Howling At The Warfield The Night Is Now, God King, The Agitator, Where Nightmares Belong, The Storm That Comes

Отзывы о товаре The Crown - Crown Of Thorns (coloured) (0039841609974) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841609974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Crown
Альбом (сингл)
Crown Of Thorns
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
I Hunt With The Devil, Churchburner, Martyrian, Gone To Hell, Howling At The Warfield The Night Is Now, God King, The Agitator, Where Nightmares Belong, The Storm That Comes
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Hunt With The Devil, Churchburner, Martyrian, Gone To Hell, Howling At The Warfield The Night Is Now, God King, The Agitator, Where Nightmares Belong, The Storm That Comes
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Crown - Crown Of Thorns (coloured) (0039841609974) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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