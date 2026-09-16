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Yo La Tengo - There's A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yo La Tengo - There's A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка

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Yo La Tengo - There&#039;s A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка - фото 1
Yo La Tengo - There&#039;s A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка - фото 2
Yo La Tengo - There&#039;s A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка - фото 3
Yo La Tengo - There&#039;s A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка - фото 4
Yo La Tengo - There&#039;s A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка - фото 5
Yo La Tengo - There&#039;s A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка - фото 6
Yo La Tengo - There&#039;s A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Theres A Riot Going On
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yo La Tengo - There&#039;s A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка - фото 1
  • Yo La Tengo - There&#039;s A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка - фото 2
  • Yo La Tengo - There&#039;s A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка - фото 3
  • Yo La Tengo - There&#039;s A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка - фото 4
  • Yo La Tengo - There&#039;s A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка - фото 5
  • Yo La Tengo - There&#039;s A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка - фото 6
  • Yo La Tengo - There&#039;s A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705362
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yo La Tengo - There's A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861116615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Theres A Riot Going On
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
You Are Here, Shades Of Blue, She May, She Might, For You Too, Ashes Polynesia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yo La Tengo - There's A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: You Are Here, Shades Of Blue, She May, She Might, For You Too, Ashes Polynesia #1, Dream Dream Away, Shortwave, Above The Sound, Lets Do It Wrong, What Chance Have I Got, Esportes Casual, Forever, Out Of The Pool, Here You Are

Отзывы о товаре Yo La Tengo - There's A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861116615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Yo La Tengo
Альбом (сингл)
Theres A Riot Going On
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
You Are Here, Shades Of Blue, She May, She Might, For You Too, Ashes Polynesia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: You Are Here, Shades Of Blue, She May, She Might, For You Too, Ashes Polynesia #1, Dream Dream Away, Shortwave, Above The Sound, Lets Do It Wrong, What Chance Have I Got, Esportes Casual, Forever, Out Of The Pool, Here You Are
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yo La Tengo - There's A Riot Going On (0744861116615) виниловая пластинка – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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