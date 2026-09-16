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Unknown Mortal Orchestra - IC-01 Hanoi (0656605233017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Unknown Mortal Orchestra - IC-01 Hanoi (0656605233017) виниловая пластинка

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Unknown Mortal Orchestra - IC-01 Hanoi (0656605233017) виниловая пластинка - фото 1
Unknown Mortal Orchestra - IC-01 Hanoi (0656605233017) виниловая пластинка - фото 2
Unknown Mortal Orchestra - IC-01 Hanoi (0656605233017) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
IC-01 Hanoi
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Unknown Mortal Orchestra - IC-01 Hanoi (0656605233017) виниловая пластинка - фото 1
  • Unknown Mortal Orchestra - IC-01 Hanoi (0656605233017) виниловая пластинка - фото 2
  • Unknown Mortal Orchestra - IC-01 Hanoi (0656605233017) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705347
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Unknown Mortal Orchestra - IC-01 Hanoi (0656605233017) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605233017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
IC-01 Hanoi
Трек-лист
Hanoi 1, Hanoi 2, Hanoi 3, Hanoi 4, Hanoi 5 Hanoi 6, Hanoi 7
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Unknown Mortal Orchestra - IC-01 Hanoi (0656605233017) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Unknown Mortal Orchestra / IC-01 Hanoi (1LP) представляет собой увлекательное путешествие в мир звуков и эмоций, где экспериментальные мелодии объединяются с яркими ритмами. Этот альбом исследует новые грани музыкального искусства, погружая слушателя в атмосферу далеких стран и культур. Уникальный стиль группы и их творчество делают каждое прослушивание незабываемым. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию этот удивительный альбом, наполненный креативностью и свежестью.

Отзывы о товаре Unknown Mortal Orchestra - IC-01 Hanoi (0656605233017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605233017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
IC-01 Hanoi
Трек-лист
Hanoi 1, Hanoi 2, Hanoi 3, Hanoi 4, Hanoi 5 Hanoi 6, Hanoi 7
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Unknown Mortal Orchestra / IC-01 Hanoi (1LP) представляет собой увлекательное путешествие в мир звуков и эмоций, где экспериментальные мелодии объединяются с яркими ритмами. Этот альбом исследует новые грани музыкального искусства, погружая слушателя в атмосферу далеких стран и культур. Уникальный стиль группы и их творчество делают каждое прослушивание незабываемым. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию этот удивительный альбом, наполненный креативностью и свежестью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Unknown Mortal Orchestra - IC-01 Hanoi (0656605233017) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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