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The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка

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The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка - фото 1
The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка - фото 2
The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка - фото 3
The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка - фото 4
The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка - фото 5
The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Comet Is Coming
Альбом (сингл)
Hyper-Dimensional Expansion Beam
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка - фото 1
  • The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка - фото 2
  • The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка - фото 3
  • The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка - фото 4
  • The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка - фото 5
  • The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705336
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602448136602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Comet Is Coming
Альбом (сингл)
Hyper-Dimensional Expansion Beam
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Code, Technicolour, Lucid Dreamer, Tokyo Nights, Pyramids Frequency Of Feeling Expansion, Angel Of Darkness, Aftermath, Atomic Wave Dance, The Hammer, Mystik
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Comet Is Coming / Hyper-Dimensional Expansion Beam (1LP) - это погружение в мир экспериментальной и космической музыки. Альбом Hyper-Dimensional Expansion Beam представляет собой потрясающую смесь джазовых и электронных элементов, создающих уникальное звучание. Comet Is Coming воплощает в себе энергию и творческий потенциал, который невозможно игнорировать. Их музыкальные композиции переносят нас в иные галактики, заставляя наши умы и сердца расширяться в гипер-пространстве музыки. Купить виниловую пластинку Comet Is Coming / Hyper-Dimensional Expansion Beam (1LP) - это возможность стать частью этого астрального путешествия, позволяя музыке нести вас в неизведанные миры. Звуки группы Comet Is Coming воссоздают эмоциональную атмосферу, в которой объединяются пробуждение и размышления. Выбирайте одну из самых захватывающих пластинок - купить виниловую пластинку Comet Is Coming / Hyper-Dimensional Expansion Beam (1LP) - это высказывание вашей любви к музыке и желание объединиться с другими поклонниками кометного взрыва.

Отзывы о товаре The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602448136602]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Comet Is Coming
Альбом (сингл)
Hyper-Dimensional Expansion Beam
Жанр
Funk, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Code, Technicolour, Lucid Dreamer, Tokyo Nights, Pyramids Frequency Of Feeling Expansion, Angel Of Darkness, Aftermath, Atomic Wave Dance, The Hammer, Mystik
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Comet Is Coming / Hyper-Dimensional Expansion Beam (1LP) - это погружение в мир экспериментальной и космической музыки. Альбом Hyper-Dimensional Expansion Beam представляет собой потрясающую смесь джазовых и электронных элементов, создающих уникальное звучание. Comet Is Coming воплощает в себе энергию и творческий потенциал, который невозможно игнорировать. Их музыкальные композиции переносят нас в иные галактики, заставляя наши умы и сердца расширяться в гипер-пространстве музыки. Купить виниловую пластинку Comet Is Coming / Hyper-Dimensional Expansion Beam (1LP) - это возможность стать частью этого астрального путешествия, позволяя музыке нести вас в неизведанные миры. Звуки группы Comet Is Coming воссоздают эмоциональную атмосферу, в которой объединяются пробуждение и размышления. Выбирайте одну из самых захватывающих пластинок - купить виниловую пластинку Comet Is Coming / Hyper-Dimensional Expansion Beam (1LP) - это высказывание вашей любви к музыке и желание объединиться с другими поклонниками кометного взрыва.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Comet Is Coming - Hyper-Dimensional Expansion Beam (coloured) (0602448136602) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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