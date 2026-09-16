Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnny Hartman
Альбом (сингл)
I Just Dropped To Say Hello
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 705334
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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602465694703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnny Hartman
Альбом (сингл)
I Just Dropped To Say Hello
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Charade, In The Wee Small Hours Of The Morning, Sleepin Bee, Dont You Know I Care, Kiss & Run If Im Lucky, I Just Dropped By To Say Hello, Stairway To The Stars, Our Time, Dont Call It Love, How Sweet It Is To Be In Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Charade, In The Wee Small Hours Of The Morning, Sleepin Bee, Dont You Know I Care, Kiss &amp; Run If Im Lucky, I Just Dropped By To Say Hello, Stairway To The Stars, Our Time, Dont Call It Love, How Sweet It Is To Be In Love
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Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602465694703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnny Hartman
Альбом (сингл)
I Just Dropped To Say Hello
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Charade, In The Wee Small Hours Of The Morning, Sleepin Bee, Dont You Know I Care, Kiss & Run If Im Lucky, I Just Dropped By To Say Hello, Stairway To The Stars, Our Time, Dont Call It Love, How Sweet It Is To Be In Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Charade, In The Wee Small Hours Of The Morning, Sleepin Bee, Dont You Know I Care, Kiss &amp; Run If Im Lucky, I Just Dropped By To Say Hello, Stairway To The Stars, Our Time, Dont Call It Love, How Sweet It Is To Be In Love
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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