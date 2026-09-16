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Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка

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Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка - фото 2
Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка - фото 3
Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnny Hartman
Альбом (сингл)
I Just Dropped To Say Hello
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка - фото 2
  • Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка - фото 3
  • Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602465694703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnny Hartman
Альбом (сингл)
I Just Dropped To Say Hello
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Charade, In The Wee Small Hours Of The Morning, Sleepin Bee, Dont You Know I Care, Kiss & Run If Im Lucky, I Just Dropped By To Say Hello, Stairway To The Stars, Our Time, Dont Call It Love, How Sweet It Is To Be In Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Charade, In The Wee Small Hours Of The Morning, Sleepin Bee, Dont You Know I Care, Kiss &amp;amp; Run If Im Lucky, I Just Dropped By To Say Hello, Stairway To The Stars, Our Time, Dont Call It Love, How Sweet It Is To Be In Love

Отзывы о товаре Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602465694703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Johnny Hartman
Альбом (сингл)
I Just Dropped To Say Hello
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Charade, In The Wee Small Hours Of The Morning, Sleepin Bee, Dont You Know I Care, Kiss & Run If Im Lucky, I Just Dropped By To Say Hello, Stairway To The Stars, Our Time, Dont Call It Love, How Sweet It Is To Be In Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Charade, In The Wee Small Hours Of The Morning, Sleepin Bee, Dont You Know I Care, Kiss &amp;amp; Run If Im Lucky, I Just Dropped By To Say Hello, Stairway To The Stars, Our Time, Dont Call It Love, How Sweet It Is To Be In Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Hartman - I Just Dropped To Say Hello (Audiophile, Verve By Request) (0602465694703) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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