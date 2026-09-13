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Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка

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Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка - фото 1
Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка - фото 2
Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка - фото 3
Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка - фото 4
Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка - фото 5
Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Thembi
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка - фото 1
  • Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка - фото 2
  • Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка - фото 3
  • Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка - фото 4
  • Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка - фото 5
  • Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705333
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Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602465225730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Thembi
Жанр
Jazz
Трек-лист
Astral Traveling, Red, Black & Green, Thembi, Love, Morning Prayer, Bailophone Dance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Astral Traveling, Red, Black & Green, Thembi, Love, Morning Prayer, Bailophone Dance

Отзывы о товаре Pharoah Sanders - Thembi (Audiophile, Verve By Request) (0602465225730) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602465225730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Thembi
Жанр
Jazz
Трек-лист
Astral Traveling, Red, Black & Green, Thembi, Love, Morning Prayer, Bailophone Dance
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Astral Traveling, Red, Black & Green, Thembi, Love, Morning Prayer, Bailophone Dance
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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