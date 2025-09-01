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OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка

8 Отзывы
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OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка - фото 1
OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка - фото 2
OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка - фото 3
OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка - фото 4
OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка - фото 5
OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705331
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Характеристики

Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087429829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Blue Swede–Hooked On A Feeling, Raspberries–Go All The Way, Norman Greenbaum–Spirit In The Sky, David Bowie–Moonage Daydream, Elvin Bishop–Fooled Around And Fell In Love, The Jackson 5–I Want You Back, 10cc–I'm Not In Love, Redbone–Come And Get Your Love, The Runaways–Cherry Bomb, Rupert Holmes–Escape (The Pi?a Colada Song), The Five Stairsteps*–O-o-h Child, Marvin Gaye And Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough, Tyler Bates–, Tyler Bates–The Final Battle Begins, Tyler Bates–Morag, Tyler Ba
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Swede–Hooked On A Feeling, Raspberries–Go All The Way, Norman Greenbaum–Spirit In The Sky, David Bowie–Moonage Daydream, Elvin Bishop–Fooled Around And Fell In Love, The Jackson 5–I Want You Back, 10cc–I'm Not In Love, Redbone–Come And Get Your Love, The Runaways–Cherry Bomb, Rupert Holmes–Escape (The Pi?a Colada Song), The Five Stairsteps*–O-o-h Child, Marvin Gaye And Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough, Tyler Bates–, Tyler Bates–The Final Battle Begins, Tyler Bates–Morag, Tyler Bates–Everyone's An Idiot, Tyler Bates–What A Bunch Of A-Holes, Tyler Bates–Sanctuary, Tyler Bates–The New Meat, Tyler Bates–The Pod Chase, Tyler Bates–Don't Mess With My Walkman, Tyler Bates–Losers (Bonus Track), Tyler Bates–The Ballad of the Nova Corps. (Instrumental), Tyler Bates–The Klyn Escape, Tyler Bates–Groot Spores, Tyler Bates–Guardians United, Tyler Bates–The Big Blast, Tyler Bates–Black Tears



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Сборник отличный имеется в виду первая пластинка, вторая это как нагрузка где представлены музыкальные фрагменты взятые от озвучке разных фильмов. Стоит купить из за первой пластинки.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Плохая упаковка, погнуло коробку, хорошо что пластинка не треснула
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный винил за приемлимые деньги, две пластинки Первая красная - прекрасный плейлист из плеера Звездного Лорда из первой части Guardians of the Galaxy Вторая желтая - ни менее прекрасный инструментальный саундтрек Доставка в пределах нормы по времени, упаковано все на отлично, вторая плотная коробка. Однозначно к покупке рекомендую, если будет что-то ни менее достойное у этого продавца, закажу обязательно.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка шикарная, утро начинается с знакомых треков
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка из лимитированного издания для Wallmart. Здесь записаны треки из awesome mix vol. 1 на первой пластинке и чистый саундтрек с темами к фильму на второй. звук и качество на уровне)
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в отличном состоянии, дизайн и качество упаковки тоже на высоте. Покупал в подарок и получатель доволен
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка новая, чистенька. Хорошее качество записи. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Алина М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка отличная, доставка быстрая. Очень крутой сборник по приятной цене. Спасибо продавцу.



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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087429829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Blue Swede–Hooked On A Feeling, Raspberries–Go All The Way, Norman Greenbaum–Spirit In The Sky, David Bowie–Moonage Daydream, Elvin Bishop–Fooled Around And Fell In Love, The Jackson 5–I Want You Back, 10cc–I'm Not In Love, Redbone–Come And Get Your Love, The Runaways–Cherry Bomb, Rupert Holmes–Escape (The Pi?a Colada Song), The Five Stairsteps*–O-o-h Child, Marvin Gaye And Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough, Tyler Bates–, Tyler Bates–The Final Battle Begins, Tyler Bates–Morag, Tyler Ba
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blue Swede–Hooked On A Feeling, Raspberries–Go All The Way, Norman Greenbaum–Spirit In The Sky, David Bowie–Moonage Daydream, Elvin Bishop–Fooled Around And Fell In Love, The Jackson 5–I Want You Back, 10cc–I'm Not In Love, Redbone–Come And Get Your Love, The Runaways–Cherry Bomb, Rupert Holmes–Escape (The Pi?a Colada Song), The Five Stairsteps*–O-o-h Child, Marvin Gaye And Tammi Terrell–Ain't No Mountain High Enough, Tyler Bates–, Tyler Bates–The Final Battle Begins, Tyler Bates–Morag, Tyler Bates–Everyone's An Idiot, Tyler Bates–What A Bunch Of A-Holes, Tyler Bates–Sanctuary, Tyler Bates–The New Meat, Tyler Bates–The Pod Chase, Tyler Bates–Don't Mess With My Walkman, Tyler Bates–Losers (Bonus Track), Tyler Bates–The Ballad of the Nova Corps. (Instrumental), Tyler Bates–The Klyn Escape, Tyler Bates–Groot Spores, Tyler Bates–Guardians United, Tyler Bates–The Big Blast, Tyler Bates–Black Tears


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Сборник отличный имеется в виду первая пластинка, вторая это как нагрузка где представлены музыкальные фрагменты взятые от озвучке разных фильмов. Стоит купить из за первой пластинки.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Плохая упаковка, погнуло коробку, хорошо что пластинка не треснула
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный винил за приемлимые деньги, две пластинки Первая красная - прекрасный плейлист из плеера Звездного Лорда из первой части Guardians of the Galaxy Вторая желтая - ни менее прекрасный инструментальный саундтрек Доставка в пределах нормы по времени, упаковано все на отлично, вторая плотная коробка. Однозначно к покупке рекомендую, если будет что-то ни менее достойное у этого продавца, закажу обязательно.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка шикарная, утро начинается с знакомых треков
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Константин А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка из лимитированного издания для Wallmart. Здесь записаны треки из awesome mix vol. 1 на первой пластинке и чистый саундтрек с темами к фильму на второй. звук и качество на уровне)
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Максим М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел в отличном состоянии, дизайн и качество упаковки тоже на высоте. Покупал в подарок и получатель доволен
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка новая, чистенька. Хорошее качество записи. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Алина М.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка отличная, доставка быстрая. Очень крутой сборник по приятной цене. Спасибо продавцу.


OST - Guardians Of The Galaxy - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087429829) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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