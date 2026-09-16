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P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка

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P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - фото 1
P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - фото 2
P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - фото 3
P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - фото 4
P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - фото 5
P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - фото 6
P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
P.P. Arnold
Альбом (сингл)
The Adventures Of.
Жанр
Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - фото 1
  • P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - фото 2
  • P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - фото 3
  • P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - фото 4
  • P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - фото 5
  • P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - фото 6
  • P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759140399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
P.P. Arnold
Альбом (сингл)
The Adventures Of.
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
Baby Blue, Though It Hurts Me Badly, The Magic Hour, Different Drum, I Believe Hold On To Your Dreams, Im A Dreamer, When I Was Part Of Your Picture, Shoot The Dove, I Finally Found My Way Back Home, You Got Me, Daltry Street, Still Trying, The Last Thoughts On Woody Guthrie, Ill Always Remember You. (Debbies Song)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Baby Blue, Though It Hurts Me Badly, The Magic Hour, Different Drum, I Believe Hold On To Your Dreams, Im A Dreamer, When I Was Part Of Your Picture, Shoot The Dove, I Finally Found My Way Back Home, You Got Me, Daltry Street, Still Trying, The Last Thoughts On Woody Guthrie, Ill Always Remember You. (Debbies Song)

Отзывы о товаре P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759140399]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
P.P. Arnold
Альбом (сингл)
The Adventures Of.
Жанр
Soul, R&B
Трек-лист
Baby Blue, Though It Hurts Me Badly, The Magic Hour, Different Drum, I Believe Hold On To Your Dreams, Im A Dreamer, When I Was Part Of Your Picture, Shoot The Dove, I Finally Found My Way Back Home, You Got Me, Daltry Street, Still Trying, The Last Thoughts On Woody Guthrie, Ill Always Remember You. (Debbies Song)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Baby Blue, Though It Hurts Me Badly, The Magic Hour, Different Drum, I Believe Hold On To Your Dreams, Im A Dreamer, When I Was Part Of Your Picture, Shoot The Dove, I Finally Found My Way Back Home, You Got Me, Daltry Street, Still Trying, The Last Thoughts On Woody Guthrie, Ill Always Remember You. (Debbies Song)
Самовывоз
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P.P. Arnold - The New Adventures Of... (4029759140399) виниловая пластинка - купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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