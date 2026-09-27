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Savatage - Handful Of Rain (coloured) (4029759170808) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Savatage - Handful Of Rain (coloured) (4029759170808) виниловая пластинка

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Savatage - Handful Of Rain (coloured) (4029759170808) виниловая пластинка - фото 1
Savatage - Handful Of Rain (coloured) (4029759170808) виниловая пластинка - фото 2
Savatage - Handful Of Rain (coloured) (4029759170808) виниловая пластинка - фото 3
Savatage - Handful Of Rain (coloured) (4029759170808) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Handful Of Rain
Жанр
Зарубежный метал
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Savatage - Handful Of Rain (coloured) (4029759170808) виниловая пластинка - фото 1
  • Savatage - Handful Of Rain (coloured) (4029759170808) виниловая пластинка - фото 2
  • Savatage - Handful Of Rain (coloured) (4029759170808) виниловая пластинка - фото 3
  • Savatage - Handful Of Rain (coloured) (4029759170808) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705315
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Savatage - Handful Of Rain (coloured) (4029759170808) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music Classics
Barcode
[4029759170808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Handful Of Rain
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Taunting Cobras, Handful Of Rain, Chance, Stare Into The Sun, Castles Burning Visions (Instrumental), Watching You Fall, Nothing Going On, Symmetry, Alone You Breathe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Savatage - Handful Of Rain (coloured) (4029759170808) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Taunting Cobras, Handful Of Rain, Chance, Stare Into The Sun, Castles Burning Visions (Instrumental), Watching You Fall, Nothing Going On, Symmetry, Alone You Breathe

Отзывы о товаре Savatage - Handful Of Rain (coloured) (4029759170808) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music Classics
Barcode
[4029759170808]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Savatage
Альбом (сингл)
Handful Of Rain
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Taunting Cobras, Handful Of Rain, Chance, Stare Into The Sun, Castles Burning Visions (Instrumental), Watching You Fall, Nothing Going On, Symmetry, Alone You Breathe
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Taunting Cobras, Handful Of Rain, Chance, Stare Into The Sun, Castles Burning Visions (Instrumental), Watching You Fall, Nothing Going On, Symmetry, Alone You Breathe
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Savatage - Handful Of Rain (coloured) (4029759170808) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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