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Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка

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Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - фото 1
Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - фото 2
Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - фото 3
Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - фото 4
Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - фото 5
Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - фото 6
Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - фото 1
  • Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - фото 2
  • Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - фото 3
  • Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - фото 4
  • Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - фото 5
  • Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - фото 6
  • Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705311
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music Classics
Barcode
[4029759189275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Magic Man, Heaven, Dreamboat Annie, What About Love, I Jump Sweet Darlin, Two, These Dreams, Alone, Beautiful Broken, Mashallah!, Silver Wheels/Crazy On You, Sand, No Quarter, Barracuda, Kick It Out
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Magic Man, Heaven, Dreamboat Annie, What About Love, I Jump Sweet Darlin, Two, These Dreams, Alone, Beautiful Broken, Mashallah!, Silver Wheels/Crazy On You, Sand, No Quarter, Barracuda, Kick It Out



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music Classics
Barcode
[4029759189275]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Heart
Альбом (сингл)
Live At The Royal Albert Hall
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Magic Man, Heaven, Dreamboat Annie, What About Love, I Jump Sweet Darlin, Two, These Dreams, Alone, Beautiful Broken, Mashallah!, Silver Wheels/Crazy On You, Sand, No Quarter, Barracuda, Kick It Out
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Magic Man, Heaven, Dreamboat Annie, What About Love, I Jump Sweet Darlin, Two, These Dreams, Alone, Beautiful Broken, Mashallah!, Silver Wheels/Crazy On You, Sand, No Quarter, Barracuda, Kick It Out


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Heart - Live At The Royal Albert Hall (coloured) (4029759189275) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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