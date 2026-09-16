Top.Mail.Ru
Animal Collective - Spirit They're Gone, Spirit They've Vanished (coloured) (0887830017534) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Animal Collective - Spirit They're Gone, Spirit They've Vanished (coloured) (0887830017534) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Animal Collective - Spirit They&#039;re Gone, Spirit They&#039;ve Vanished (coloured) (0887830017534) виниловая пластинка - фото 1
Animal Collective - Spirit They&#039;re Gone, Spirit They&#039;ve Vanished (coloured) (0887830017534) виниловая пластинка - фото 2
Animal Collective - Spirit They&#039;re Gone, Spirit They&#039;ve Vanished (coloured) (0887830017534) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Spirit Theyre Gone, Spirit Theyve Vanished
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Animal Collective - Spirit They&#039;re Gone, Spirit They&#039;ve Vanished (coloured) (0887830017534) виниловая пластинка - фото 1
  • Animal Collective - Spirit They&#039;re Gone, Spirit They&#039;ve Vanished (coloured) (0887830017534) виниловая пластинка - фото 2
  • Animal Collective - Spirit They&#039;re Gone, Spirit They&#039;ve Vanished (coloured) (0887830017534) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705306
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Animal Collective - Spirit They're Gone, Spirit They've Vanished (coloured) (0887830017534) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887830017534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Spirit Theyre Gone, Spirit Theyve Vanished
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Spirit Theyve Gone, April And The Phantom, Untitled, Penny Dreadfuls, Chocolate Girl Everyone Whistling, La Rapet, Bat Youll Fly, The Giant, Alvin Row
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Animal Collective - Spirit They're Gone, Spirit They've Vanished (coloured) (0887830017534) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Spirit Theyve Gone, April And The Phantom, Untitled, Penny Dreadfuls, Chocolate Girl Everyone Whistling, La Rapet, Bat Youll Fly, The Giant, Alvin Row



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Animal Collective - Spirit They're Gone, Spirit They've Vanished (coloured) (0887830017534) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887830017534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Animal Collective
Альбом (сингл)
Spirit Theyre Gone, Spirit Theyve Vanished
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Spirit Theyve Gone, April And The Phantom, Untitled, Penny Dreadfuls, Chocolate Girl Everyone Whistling, La Rapet, Bat Youll Fly, The Giant, Alvin Row
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Spirit Theyve Gone, April And The Phantom, Untitled, Penny Dreadfuls, Chocolate Girl Everyone Whistling, La Rapet, Bat Youll Fly, The Giant, Alvin Row


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Animal Collective - Spirit They're Gone, Spirit They've Vanished (coloured) (0887830017534) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...