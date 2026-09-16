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Julia Holter - Something In The Room She Moves (coloured) (0887828050635) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Julia Holter - Something In The Room She Moves (coloured) (0887828050635) виниловая пластинка

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Julia Holter - Something In The Room She Moves (coloured) (0887828050635) виниловая пластинка - фото 1
Julia Holter - Something In The Room She Moves (coloured) (0887828050635) виниловая пластинка - фото 2
Julia Holter - Something In The Room She Moves (coloured) (0887828050635) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
Something In The Room She Moves
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Julia Holter - Something In The Room She Moves (coloured) (0887828050635) виниловая пластинка - фото 1
  • Julia Holter - Something In The Room She Moves (coloured) (0887828050635) виниловая пластинка - фото 2
  • Julia Holter - Something In The Room She Moves (coloured) (0887828050635) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705303
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Julia Holter - Something In The Room She Moves (coloured) (0887828050635) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828050635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
Something In The Room She Moves
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sun Girl, These Morning, Something in the Room She Moves, Spinning, Materia Meyou, Evening Mood, Ocean, Talking to the Whisper, Who Brings Me
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julia Holter - Something In The Room She Moves (coloured) (0887828050635) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sun Girl, These Morning, Something in the Room She Moves, Spinning, Materia Meyou, Evening Mood, Ocean, Talking to the Whisper, Who Brings Me

Отзывы о товаре Julia Holter - Something In The Room She Moves (coloured) (0887828050635) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828050635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Julia Holter
Альбом (сингл)
Something In The Room She Moves
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Sun Girl, These Morning, Something in the Room She Moves, Spinning, Materia Meyou, Evening Mood, Ocean, Talking to the Whisper, Who Brings Me
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Sun Girl, These Morning, Something in the Room She Moves, Spinning, Materia Meyou, Evening Mood, Ocean, Talking to the Whisper, Who Brings Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Julia Holter - Something In The Room She Moves (coloured) (0887828050635) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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