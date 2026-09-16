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Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка

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Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка - фото 1
Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка - фото 2
Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка - фото 3
Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка - фото 4
Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
The Human Fear
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка - фото 1
  • Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка - фото 2
  • Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка - фото 3
  • Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка - фото 4
  • Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705300
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828049578]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
The Human Fear
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Audacious, Everydaydreamer, The Doctor, Hooked, Build It Up, Night Or Day, Bar Lonely, Cats, Black Eyelashes, Tell Me I Should Stay, The Birds
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Audacious, Everydaydreamer, The Doctor, Hooked, Build It Up, Night Or Day, Bar Lonely, Cats, Black Eyelashes, Tell Me I Should Stay, The Birds



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Domino
Barcode
[0887828049578]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Franz Ferdinand
Альбом (сингл)
The Human Fear
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Audacious, Everydaydreamer, The Doctor, Hooked, Build It Up, Night Or Day, Bar Lonely, Cats, Black Eyelashes, Tell Me I Should Stay, The Birds
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Audacious, Everydaydreamer, The Doctor, Hooked, Build It Up, Night Or Day, Bar Lonely, Cats, Black Eyelashes, Tell Me I Should Stay, The Birds


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franz Ferdinand - The Human Fear (alternative artwork) (0887828049578) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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