Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
You Know Who You Are
Жанр
Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 705264
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Загружаем...
3 910 руб.
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Характеристики
Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506814786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
You Know Who You Are
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Cold To See Clear, Believe Youre Mine, Friend Hospital, Bird, Out Of The Dark Rushing, Animal, You Know Who You Are, Gold Sounds, Victorys Yours
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cold To See Clear, Believe Youre Mine, Friend Hospital, Bird, Out Of The Dark Rushing, Animal, You Know Who You Are, Gold Sounds, Victorys Yours
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
CITY SLANG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
City Slang
Barcode
[4250506814786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Nada Surf
Альбом (сингл)
You Know Who You Are
Жанр
Indie Pop
Трек-лист
Cold To See Clear, Believe Youre Mine, Friend Hospital, Bird, Out Of The Dark Rushing, Animal, You Know Who You Are, Gold Sounds, Victorys Yours
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cold To See Clear, Believe Youre Mine, Friend Hospital, Bird, Out Of The Dark Rushing, Animal, You Know Who You Are, Gold Sounds, Victorys Yours
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Nada Surf - You Know Who You Are (4250506814786) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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