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Antony & The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Antony & The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка

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Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 1
Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 2
Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 3
Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 4
Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 5
Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 6
Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 7
Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 8
Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Antony & The Johnsons
Альбом (сингл)
I Am A Bird Now
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 1
  • Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 2
  • Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 3
  • Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 4
  • Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 5
  • Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 6
  • Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 7
  • Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 8
  • Antony &amp; The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705226
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Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[5050159822317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Antony & The Johnsons
Альбом (сингл)
I Am A Bird Now
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hope Theres Someone, My Lady Story, A Boy, Man Is The Baby, You Are My Sister What Can I Dox, Fistful Of Love, Spiralling, Last, Bird Gerhl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Antony & The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка

I Am a Bird Now - второй студийный альбом 2005-го года нью-йоркской группы Antony and the Johnsons. После получения премии Mercury альбом поднялся в британском чарте альбомов со 135-го на 16-е место за одну неделю, что стало самым большим скачком в истории Mercury Music Prize. По состоянию на сентябрь 2011 года продажи в Великобритании составили 220 000 копий. В записи участвовали Руфус Уэйнрайт (What Can I Dox), Девендра Банхарт, Джоан Вассер и герои детства солиста группы - Бой Джордж и Лу Рид. На обложке - фотография суперзвезды Уорхола Кэнди Дарлинг на смертном одре, сделанную Питером Худжаром ( метко названную Кэнди Дарлинг на смертном одре). Издание на 180-гр чёрном виниле. Antony and the Johnsons - американская музыкальная группа, представляющая творчество Энтони Хегарти (известный как Anohni) и ее музыкантов. Anohni (Энтони Хегарти) - британо-американский певец, композитор и художница, солист группы Antony and the Johnsons. Свою музыкальную карьеру Энтони начала с выступлений с коллективом нью-йоркских музыкантов под названием Antony and the Johnsons. Их первый одноимённый альбом был выпущен в 2000 году. Второй альбом под названием I Am a Bird Now получил большой успех как у широкой публики, так и у критиков, и принёс Энони награду Mercury Prize.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Antony & The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[5050159822317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Antony & The Johnsons
Альбом (сингл)
I Am A Bird Now
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hope Theres Someone, My Lady Story, A Boy, Man Is The Baby, You Are My Sister What Can I Dox, Fistful Of Love, Spiralling, Last, Bird Gerhl
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
I Am a Bird Now - второй студийный альбом 2005-го года нью-йоркской группы Antony and the Johnsons. После получения премии Mercury альбом поднялся в британском чарте альбомов со 135-го на 16-е место за одну неделю, что стало самым большим скачком в истории Mercury Music Prize. По состоянию на сентябрь 2011 года продажи в Великобритании составили 220 000 копий. В записи участвовали Руфус Уэйнрайт (What Can I Dox), Девендра Банхарт, Джоан Вассер и герои детства солиста группы - Бой Джордж и Лу Рид. На обложке - фотография суперзвезды Уорхола Кэнди Дарлинг на смертном одре, сделанную Питером Худжаром ( метко названную Кэнди Дарлинг на смертном одре). Издание на 180-гр чёрном виниле. Antony and the Johnsons - американская музыкальная группа, представляющая творчество Энтони Хегарти (известный как Anohni) и ее музыкантов. Anohni (Энтони Хегарти) - британо-американский певец, композитор и художница, солист группы Antony and the Johnsons. Свою музыкальную карьеру Энтони начала с выступлений с коллективом нью-йоркских музыкантов под названием Antony and the Johnsons. Их первый одноимённый альбом был выпущен в 2000 году. Второй альбом под названием I Am a Bird Now получил большой успех как у широкой публики, так и у критиков, и принёс Энони награду Mercury Prize.


Теги товара: Progressive Rock
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