Antony & The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Antony & The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка
I Am a Bird Now - второй студийный альбом 2005-го года нью-йоркской группы Antony and the Johnsons. После получения премии Mercury альбом поднялся в британском чарте альбомов со 135-го на 16-е место за одну неделю, что стало самым большим скачком в истории Mercury Music Prize. По состоянию на сентябрь 2011 года продажи в Великобритании составили 220 000 копий. В записи участвовали Руфус Уэйнрайт (What Can I Dox), Девендра Банхарт, Джоан Вассер и герои детства солиста группы - Бой Джордж и Лу Рид. На обложке - фотография суперзвезды Уорхола Кэнди Дарлинг на смертном одре, сделанную Питером Худжаром ( метко названную Кэнди Дарлинг на смертном одре). Издание на 180-гр чёрном виниле. Antony and the Johnsons - американская музыкальная группа, представляющая творчество Энтони Хегарти (известный как Anohni) и ее музыкантов. Anohni (Энтони Хегарти) - британо-американский певец, композитор и художница, солист группы Antony and the Johnsons. Свою музыкальную карьеру Энтони начала с выступлений с коллективом нью-йоркских музыкантов под названием Antony and the Johnsons. Их первый одноимённый альбом был выпущен в 2000 году. Второй альбом под названием I Am a Bird Now получил большой успех как у широкой публики, так и у критиков, и принёс Энони награду Mercury Prize.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитMeghan Trainor - Treat Myself (coloured) (0190758364612) винилов...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитFrost* - Experiments In Mass Appeal (0194398832319) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRag'n'Bone Man - Life By Misadventure (0194398549712) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - Awake Demos (1994) (0194399834213) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитDream Theater - When Dream And Day Reunite (Live) (0194399264218...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитHugar - Rift (0194399415719) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Flaming Lips - The Soft Bulletin Companion (coloured) (00936...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитStiff Little Fingers - BBC Live In Concert (coloured) (019029650...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитLou Reed - New York (coloured) (0603497843206) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитThe Snuts - W.L. Live From Stirling Castle (coloured) (019029657...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитRudimental - Ground Control (coloured) (0190296683954) виниловая...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитNeil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластин...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Antony & The Johnsons - I Am A Bird Now (5050159822317) виниловая пластинка