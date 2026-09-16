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The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0018771213918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0018771213918) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0018771213918) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0018771213918) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0018771213918) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Englands Newest Hit Makers
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0018771213918) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0018771213918) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0018771213918) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705215
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0018771213918) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ABKCO
Barcode
[0018771213918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Englands Newest Hit Makers
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Not Fade Away, Route 66, I Just Want To Make Love To You, Honest I Do, Now I've Got A Witness, Little By Little, I'm A King Bee, Carol, Tell Me, Can I Get A Witness, You Can Make It If You Try, Walking The Dog
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0018771213918) виниловая пластинка

England's Newest Hit Makers — американский вариант дебютного студийного альбома британской рок-группы The Rolling Stones, выпущенный в США 30 мая 1964 года. Издание на 180 г виниле, моно. Американское издание дебютной пластинки The Rolling Stones с несколько иным списком композиций вышло через полтора месяца после британской версии. После своего выпуска альбом достиг 11-го места в США, став золотым. Это единственный американский студийный альбом The Rolling Stones, который не попал в пятерку лучших в чартах альбомов Billboard.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0018771213918) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ABKCO
Barcode
[0018771213918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Englands Newest Hit Makers
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Not Fade Away, Route 66, I Just Want To Make Love To You, Honest I Do, Now I've Got A Witness, Little By Little, I'm A King Bee, Carol, Tell Me, Can I Get A Witness, You Can Make It If You Try, Walking The Dog
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
England's Newest Hit Makers — американский вариант дебютного студийного альбома британской рок-группы The Rolling Stones, выпущенный в США 30 мая 1964 года. Издание на 180 г виниле, моно. Американское издание дебютной пластинки The Rolling Stones с несколько иным списком композиций вышло через полтора месяца после британской версии. После своего выпуска альбом достиг 11-го места в США, став золотым. Это единственный американский студийный альбом The Rolling Stones, который не попал в пятерку лучших в чартах альбомов Billboard.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Englands Newest Hit Makers (0018771213918) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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