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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A)

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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
715
Мощность всасывания
25000 Па
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705189
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
насадка для мягкой мебели, турбощетка, щелевая насадка, щетка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
715
Мощность всасывания
25000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х13
Вес, кг.
12.1

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A)

Вертикальный моющий пылесос Trouver X4 Pro идеально подходит для сухой и влажной уборки. Его мощность составляет 450 Вт, что обеспечивает отличные результаты. Высокоскоростная роликовая щетка вращается со скоростью 450 об/мин, а вакуумное всасывание достигает 20000 Па. Это позволяет эффективно справляться с любыми загрязнениями. Аккумулятор емкостью 6*5000 мАч обеспечивает до 45 минут работы в умном режиме и 20 минут в режиме уборки с горячей водой. Резервуары для воды имеют вместимость 760 мл для чистой и 730 мл. Устройство оснащено функцией очистки одним нажатием, LED дисплеем и голосовым помощником для максимального комфорта.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
насадка для мягкой мебели, турбощетка, щелевая насадка, щетка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
715
Мощность всасывания
25000 Па
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный моющий пылесос Trouver X4 Pro идеально подходит для сухой и влажной уборки. Его мощность составляет 450 Вт, что обеспечивает отличные результаты. Высокоскоростная роликовая щетка вращается со скоростью 450 об/мин, а вакуумное всасывание достигает 20000 Па. Это позволяет эффективно справляться с любыми загрязнениями. Аккумулятор емкостью 6*5000 мАч обеспечивает до 45 минут работы в умном режиме и 20 минут в режиме уборки с горячей водой. Резервуары для воды имеют вместимость 760 мл для чистой и 730 мл. Устройство оснащено функцией очистки одним нажатием, LED дисплеем и голосовым помощником для максимального комфорта.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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