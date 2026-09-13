Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
715
Мощность всасывания
25000 Па
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705189
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насадка для мягкой мебели, турбощетка, щелевая насадка, щетка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
715
Мощность всасывания
25000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х13
Вес, кг.
12.1
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A)
Вертикальный моющий пылесос Trouver X4 Pro идеально подходит для сухой и влажной уборки. Его мощность составляет 450 Вт, что обеспечивает отличные результаты. Высокоскоростная роликовая щетка вращается со скоростью 450 об/мин, а вакуумное всасывание достигает 20000 Па. Это позволяет эффективно справляться с любыми загрязнениями. Аккумулятор емкостью 6*5000 мАч обеспечивает до 45 минут работы в умном режиме и 20 минут в режиме уборки с горячей водой. Резервуары для воды имеют вместимость 760 мл для чистой и 730 мл. Устройство оснащено функцией очистки одним нажатием, LED дисплеем и голосовым помощником для максимального комфорта.
насадка для мягкой мебели, турбощетка, щелевая насадка, щетка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
715
Мощность всасывания
25000 Па
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный моющий пылесос Trouver X4 Pro идеально подходит для сухой и влажной уборки. Его мощность составляет 450 Вт, что обеспечивает отличные результаты. Высокоскоростная роликовая щетка вращается со скоростью 450 об/мин, а вакуумное всасывание достигает 20000 Па. Это позволяет эффективно справляться с любыми загрязнениями. Аккумулятор емкостью 6*5000 мАч обеспечивает до 45 минут работы в умном режиме и 20 минут в режиме уборки с горячей водой. Резервуары для воды имеют вместимость 760 мл для чистой и 730 мл. Устройство оснащено функцией очистки одним нажатием, LED дисплеем и голосовым помощником для максимального комфорта.
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver X4 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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