Top.Mail.Ru
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 8
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 9
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 10
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 11
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 12
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 13
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 14
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 15
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 16
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 17
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 18
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 19
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 20
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 21
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 22
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 23
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 24
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 25
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 26
Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
60
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 8
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 9
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 10
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 11
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 12
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 13
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 14
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 15
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 16
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 17
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 18
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 19
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 20
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 21
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 22
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 23
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 24
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 25
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 26
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705177
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trouver
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
аккумуляторный блок, запасные тряпки, настенное крепление, удлинитель
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
84
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х30х18
Вес, кг.
1.6

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A)

Пылесос вертикальный Trouver S3 Detect Aqua предназначен для влажной и сухой уборки. Отсоединяемая ручка и подсветка рабочей зоны упрощают очистку труднодоступных мест. Беспроводная модель не зависит от расположения розетки, подходит для сбора пыли на балконе или в салоне авто. В комплекте есть турбощетка для сбора волос и шерсти животных с ковров и мебели.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Trouver
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
аккумуляторный блок, запасные тряпки, настенное крепление, удлинитель
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
84
Потребляемая мощность, Вт
350
Развернуть
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос вертикальный Trouver S3 Detect Aqua предназначен для влажной и сухой уборки. Отсоединяемая ручка и подсветка рабочей зоны упрощают очистку труднодоступных мест. Беспроводная модель не зависит от расположения розетки, подходит для сбора пыли на балконе или в салоне авто. В комплекте есть турбощетка для сбора волос и шерсти животных с ковров и мебели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...