Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705177
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
аккумуляторный блок, запасные тряпки, настенное крепление, удлинитель
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
84
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х30х18
Вес, кг.
1.6
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Trouver Cordless Vacuum Cleaner S3 Detect Aqua (VTV20A)
Пылесос вертикальный Trouver S3 Detect Aqua предназначен для влажной и сухой уборки. Отсоединяемая ручка и подсветка рабочей зоны упрощают очистку труднодоступных мест. Беспроводная модель не зависит от расположения розетки, подходит для сбора пыли на балконе или в салоне авто. В комплекте есть турбощетка для сбора волос и шерсти животных с ковров и мебели.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
аккумуляторный блок, запасные тряпки, настенное крепление, удлинитель
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на корпусе
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
84
Потребляемая мощность, Вт
350
Развернуть
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
3.3
Страна производитель
Китай
Пылесос вертикальный Trouver S3 Detect Aqua предназначен для влажной и сухой уборки. Отсоединяемая ручка и подсветка рабочей зоны упрощают очистку труднодоступных мест. Беспроводная модель не зависит от расположения розетки, подходит для сбора пыли на балконе или в салоне авто. В комплекте есть турбощетка для сбора волос и шерсти животных с ковров и мебели.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющий Dreame
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющий Dreame
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