Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A)
Вертикальные пылесосы Dreame — это сочетание инновационных технологий и стильного дизайна для эффективной уборки. Эти пылесосы оснащены складной трубой всасывания, что делает их использование еще более удобным и позволяет достичь труднодоступных мест. Модель потребляет 855 Вт мощности и имеет современный контейнерный тип пылесборника, емкостью 0,6 литра, что упрощает очистку устройства и избавляет от необходимости постоянной смены мешков. Удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет легко настроить оптимальный режим работы в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Пылесосы Dreame работают от мощных Li-Ion аккумуляторов емкостью 2850 мА·ч, обеспечивая длительное время работы без подзарядки. Время полной зарядки составляет всего 4 часа, что гарантирует готовность устройства к следующему использованию в кратчайшие сроки. Эти пылесосы весят всего 2,2 кг, что делает их легкими и удобными для маневрирования по дому. Стильный серый цвет корпуса пылесоса станет отличным дополнением к любому интерьеру. Предназначены для сухой уборки, они идеально подходят для ухода за различными покрытиями без лишних усилий. Производство осуществляется в Китае, что обеспечивает высокое качество сборки и использование передовых технологий в каждой модели. Бренд Dreame — это гарантия надежности и долговечности, с акцентом на инновации и заботу о потребителе.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Достоинства:
Комментарий:
Вертикальный беспроводной пылесос приобрела в июле 2025. Сначала подарила дочери, она очень осталась довольна. Потом решила приобрести себе в дом. У меня есть моющий пылесос, но этот тоже оказался необходим. Очень удобный и качественный, всегда под рукой. Продавцу огромное спасибо, к покупке советую.
Достоинства:
Комментарий:
Осталась довольна, убирает неплохо, справляется с шерстью, а это было основной задачей. Легко чистится и зарядки лично мне хватает. Достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился , не шумный , все видно , дочь любит пылесосить в темноте )
Достоинства:
Комментарий:
позволяет очень быстро убраться тихий, щетка не скребёт пол мощная даже на легком уровне компактный заряда хватает на 50 квм при полной мощности хорошая подсветка сосёт пыль хорошо минусы: нет автономной станции долгая зарядка самый первый цикл зарядки был очень долгий иногда перегревается, когда всасывает на полную мощь однотипный набор доп. насадок, по сути пользуешься только двумя: напольный для пыли и напольный для мытья
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, мощности и заряда хватает убрать 100кв
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос за свои деньги для уборки по-быстрому. Подсветка - не для перфекционистов))
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный пылесос. Заряжать можно либо от адаптера, либо от зарядной станции.
Достоинства:
Комментарий:
Покупка оправдала ожидания. Пылесос что надо, всё, что нужно, уже есть в комплекте, единственное — докуплю насадку для мойки. Рекомендую как продавца, так и товар.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос очень достойный, функциональный и удобный в использовании. Куплен на подарок родителям, они очень довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший. Однако... Тяжеловат. Хотелось бы насадку с жёсткой щетиной. На экорежиме хотелось бы побольше мощности всасывания.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо запакованный. Каждая насадка в своем пакете. Пользуюсь полгода, пылесос очень нравится. Единственный недостаток- подсветка на насадке для ковра. У меня один ковер только в детской комнате, и насадкой для пола без подсветки не так интересно пылесосить оставшиеся комнаты. Поэтому у кого ковров нет, лучше взять другую модель, где подсветка на насадке до полов. А так пыль хорошо подсвечивает, собирает и более крупные соринки. И было бы здорово, если на креплении могли поместиться все насадки, а не только 2 и сам пылесос. Качеством довольна
Достоинства:
Комментарий:
Полностью довольна покупкой. Всасывает отлично, маневренный, много насадок. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный! Заряда хватает примерно на площадь 90кв.м. Правда влажную уборку еще не опробовали, но как пылесос
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный пылесос. Раньше уборка была каким-то масштабным и муторным процессом, теперь на это тратится по 5 минут точечной уборки, когда в этом чувствуется необходимость. Насадок хватает для любых нужд: пол, ковер, влажная уборка, мебель, техника. Невероятно удобная в хозяйстве вещь, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Это моя лучшая покупка за всю жизнь! Я ещё никогда не была так счастлива, намывая полы до блеска. Обычной насадкой достала пыль из всех уголков и щелей. Влажная уборка тоже понравилась, купила дополнительно от этой же фирмы средство для чистки полов. Хотя и обычной водой полы отмываются на ура. Зарядки хватает на сухую и влажную уборку 2-к квартиры в 5-этажке
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит очень презентабельно. Качество уборки хорошее, очень удобны в использовании насадки с подсветкой.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно мощный пылесос, радует большое количество насадок. Очень пригодилось сгибающаяся часть для трубы (с больной спиной самое то), а также насадка со шлангом (можно достать во все углы). Моющая насадка идеальная для быстрой влажной уборки. Батареи на уборку квартиры хватает (не в самом мощном режиме). В целом пока довольна, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Поылисос оригинальный качество хорошее нам понравился
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A)
Достоинства:
Комментарий:
Вертикальный беспроводной пылесос приобрела в июле 2025. Сначала подарила дочери, она очень осталась довольна. Потом решила приобрести себе в дом. У меня есть моющий пылесос, но этот тоже оказался необходим. Очень удобный и качественный, всегда под рукой. Продавцу огромное спасибо, к покупке советую.
Достоинства:
Комментарий:
Осталась довольна, убирает неплохо, справляется с шерстью, а это было основной задачей. Легко чистится и зарядки лично мне хватает. Достаточно мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился , не шумный , все видно , дочь любит пылесосить в темноте )
Достоинства:
Комментарий:
позволяет очень быстро убраться тихий, щетка не скребёт пол мощная даже на легком уровне компактный заряда хватает на 50 квм при полной мощности хорошая подсветка сосёт пыль хорошо минусы: нет автономной станции долгая зарядка самый первый цикл зарядки был очень долгий иногда перегревается, когда всасывает на полную мощь однотипный набор доп. насадок, по сути пользуешься только двумя: напольный для пыли и напольный для мытья
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, мощности и заряда хватает убрать 100кв
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос за свои деньги для уборки по-быстрому. Подсветка - не для перфекционистов))
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный пылесос. Заряжать можно либо от адаптера, либо от зарядной станции.
Достоинства:
Комментарий:
Покупка оправдала ожидания. Пылесос что надо, всё, что нужно, уже есть в комплекте, единственное — докуплю насадку для мойки. Рекомендую как продавца, так и товар.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос очень достойный, функциональный и удобный в использовании. Куплен на подарок родителям, они очень довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос хороший. Однако... Тяжеловат. Хотелось бы насадку с жёсткой щетиной. На экорежиме хотелось бы побольше мощности всасывания.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо запакованный. Каждая насадка в своем пакете. Пользуюсь полгода, пылесос очень нравится. Единственный недостаток- подсветка на насадке для ковра. У меня один ковер только в детской комнате, и насадкой для пола без подсветки не так интересно пылесосить оставшиеся комнаты. Поэтому у кого ковров нет, лучше взять другую модель, где подсветка на насадке до полов. А так пыль хорошо подсвечивает, собирает и более крупные соринки. И было бы здорово, если на креплении могли поместиться все насадки, а не только 2 и сам пылесос. Качеством довольна
Достоинства:
Комментарий:
Полностью довольна покупкой. Всасывает отлично, маневренный, много насадок. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный! Заряда хватает примерно на площадь 90кв.м. Правда влажную уборку еще не опробовали, но как пылесос
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный пылесос. Раньше уборка была каким-то масштабным и муторным процессом, теперь на это тратится по 5 минут точечной уборки, когда в этом чувствуется необходимость. Насадок хватает для любых нужд: пол, ковер, влажная уборка, мебель, техника. Невероятно удобная в хозяйстве вещь, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Это моя лучшая покупка за всю жизнь! Я ещё никогда не была так счастлива, намывая полы до блеска. Обычной насадкой достала пыль из всех уголков и щелей. Влажная уборка тоже понравилась, купила дополнительно от этой же фирмы средство для чистки полов. Хотя и обычной водой полы отмываются на ура. Зарядки хватает на сухую и влажную уборку 2-к квартиры в 5-этажке
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит очень презентабельно. Качество уборки хорошее, очень удобны в использовании насадки с подсветкой.
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно мощный пылесос, радует большое количество насадок. Очень пригодилось сгибающаяся часть для трубы (с больной спиной самое то), а также насадка со шлангом (можно достать во все углы). Моющая насадка идеальная для быстрой влажной уборки. Батареи на уборку квартиры хватает (не в самом мощном режиме). В целом пока довольна, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Поылисос оригинальный качество хорошее нам понравился