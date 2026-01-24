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Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A)

18 Отзывы
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Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
серый
Тип пылесборника
контейнер
Потребляемая мощность, Вт
855
Мощность всасывания
310 Вт
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705174
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
складная
Цвет
серый
Комплектация
Корпус, Удлинитель, Мягкая щетка для пыли, Универсальная щетка с подсветкой, Мягкая роликовая щетка с подсветкой,Электрическая роиковая щетка, Вращающаяся мягкая щетка для пыли, Гибкий переходник, Основание, Удлинительный шланг, Комбинированная насадка, Станция для удаления пыли, Удлинительная трубка
Тип пылесборника
контейнер
Регулятор мощности
на ручке
Потребляемая мощность, Вт
855
Мощность всасывания
310 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Станция для хранения
с зарядкой
Размеры в упаковке, см
76х42х25
Вес, кг.
13.7

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A)

Вертикальные пылесосы Dreame — это сочетание инновационных технологий и стильного дизайна для эффективной уборки. Эти пылесосы оснащены складной трубой всасывания, что делает их использование еще более удобным и позволяет достичь труднодоступных мест. Модель потребляет 855 Вт мощности и имеет современный контейнерный тип пылесборника, емкостью 0,6 литра, что упрощает очистку устройства и избавляет от необходимости постоянной смены мешков. Удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет легко настроить оптимальный режим работы в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Пылесосы Dreame работают от мощных Li-Ion аккумуляторов емкостью 2850 мА·ч, обеспечивая длительное время работы без подзарядки. Время полной зарядки составляет всего 4 часа, что гарантирует готовность устройства к следующему использованию в кратчайшие сроки. Эти пылесосы весят всего 2,2 кг, что делает их легкими и удобными для маневрирования по дому. Стильный серый цвет корпуса пылесоса станет отличным дополнением к любому интерьеру. Предназначены для сухой уборки, они идеально подходят для ухода за различными покрытиями без лишних усилий. Производство осуществляется в Китае, что обеспечивает высокое качество сборки и использование передовых технологий в каждой модели. Бренд Dreame — это гарантия надежности и долговечности, с акцентом на инновации и заботу о потребителе.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A)

Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Вертикальный беспроводной пылесос приобрела в июле 2025. Сначала подарила дочери, она очень осталась довольна. Потом решила приобрести себе в дом. У меня есть моющий пылесос, но этот тоже оказался необходим. Очень удобный и качественный, всегда под рукой. Продавцу огромное спасибо, к покупке советую.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Кудашев Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Осталась довольна, убирает неплохо, справляется с шерстью, а это было основной задачей. Легко чистится и зарядки лично мне хватает. Достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился , не шумный , все видно , дочь любит пылесосить в темноте )
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
позволяет очень быстро убраться тихий, щетка не скребёт пол мощная даже на легком уровне компактный заряда хватает на 50 квм при полной мощности хорошая подсветка сосёт пыль хорошо минусы: нет автономной станции долгая зарядка самый первый цикл зарядки был очень долгий иногда перегревается, когда всасывает на полную мощь однотипный набор доп. насадок, по сути пользуешься только двумя: напольный для пыли и напольный для мытья
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, мощности и заряда хватает убрать 100кв
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Катерина З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос за свои деньги для уборки по-быстрому. Подсветка - не для перфекционистов))
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный пылесос. Заряжать можно либо от адаптера, либо от зарядной станции.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупка оправдала ожидания. Пылесос что надо, всё, что нужно, уже есть в комплекте, единственное — докуплю насадку для мойки. Рекомендую как продавца, так и товар.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Мария Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос очень достойный, функциональный и удобный в использовании. Куплен на подарок родителям, они очень довольны.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший. Однако... Тяжеловат. Хотелось бы насадку с жёсткой щетиной. На экорежиме хотелось бы побольше мощности всасывания.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо запакованный. Каждая насадка в своем пакете. Пользуюсь полгода, пылесос очень нравится. Единственный недостаток- подсветка на насадке для ковра. У меня один ковер только в детской комнате, и насадкой для пола без подсветки не так интересно пылесосить оставшиеся комнаты. Поэтому у кого ковров нет, лучше взять другую модель, где подсветка на насадке до полов. А так пыль хорошо подсвечивает, собирает и более крупные соринки. И было бы здорово, если на креплении могли поместиться все насадки, а не только 2 и сам пылесос. Качеством довольна
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Жанна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью довольна покупкой. Всасывает отлично, маневренный, много насадок. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный! Заряда хватает примерно на площадь 90кв.м. Правда влажную уборку еще не опробовали, но как пылесос
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный пылесос. Раньше уборка была каким-то масштабным и муторным процессом, теперь на это тратится по 5 минут точечной уборки, когда в этом чувствуется необходимость. Насадок хватает для любых нужд: пол, ковер, влажная уборка, мебель, техника. Невероятно удобная в хозяйстве вещь, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Арзамасцев Максим

Достоинства:


Комментарий:
Это моя лучшая покупка за всю жизнь! Я ещё никогда не была так счастлива, намывая полы до блеска. Обычной насадкой достала пыль из всех уголков и щелей. Влажная уборка тоже понравилась, купила дополнительно от этой же фирмы средство для чистки полов. Хотя и обычной водой полы отмываются на ура. Зарядки хватает на сухую и влажную уборку 2-к квартиры в 5-этажке
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Наталия П.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит очень презентабельно. Качество уборки хорошее, очень удобны в использовании насадки с подсветкой.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно мощный пылесос, радует большое количество насадок. Очень пригодилось сгибающаяся часть для трубы (с больной спиной самое то), а также насадка со шлангом (можно достать во все углы). Моющая насадка идеальная для быстрой влажной уборки. Батареи на уборку квартиры хватает (не в самом мощном режиме). В целом пока довольна, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Поылисос оригинальный качество хорошее нам понравился



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
складная
Цвет
серый
Комплектация
Корпус, Удлинитель, Мягкая щетка для пыли, Универсальная щетка с подсветкой, Мягкая роликовая щетка с подсветкой,Электрическая роиковая щетка, Вращающаяся мягкая щетка для пыли, Гибкий переходник, Основание, Удлинительный шланг, Комбинированная насадка, Станция для удаления пыли, Удлинительная трубка
Тип пылесборника
контейнер
Регулятор мощности
на ручке
Потребляемая мощность, Вт
855
Мощность всасывания
310 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2850
Станция для хранения
с зарядкой
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame — это сочетание инновационных технологий и стильного дизайна для эффективной уборки. Эти пылесосы оснащены складной трубой всасывания, что делает их использование еще более удобным и позволяет достичь труднодоступных мест. Модель потребляет 855 Вт мощности и имеет современный контейнерный тип пылесборника, емкостью 0,6 литра, что упрощает очистку устройства и избавляет от необходимости постоянной смены мешков. Удобный регулятор мощности, расположенный на ручке, позволяет легко настроить оптимальный режим работы в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Пылесосы Dreame работают от мощных Li-Ion аккумуляторов емкостью 2850 мА·ч, обеспечивая длительное время работы без подзарядки. Время полной зарядки составляет всего 4 часа, что гарантирует готовность устройства к следующему использованию в кратчайшие сроки. Эти пылесосы весят всего 2,2 кг, что делает их легкими и удобными для маневрирования по дому. Стильный серый цвет корпуса пылесоса станет отличным дополнением к любому интерьеру. Предназначены для сухой уборки, они идеально подходят для ухода за различными покрытиями без лишних усилий. Производство осуществляется в Китае, что обеспечивает высокое качество сборки и использование передовых технологий в каждой модели. Бренд Dreame — это гарантия надежности и долговечности, с акцентом на инновации и заботу о потребителе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Вертикальный беспроводной пылесос приобрела в июле 2025. Сначала подарила дочери, она очень осталась довольна. Потом решила приобрести себе в дом. У меня есть моющий пылесос, но этот тоже оказался необходим. Очень удобный и качественный, всегда под рукой. Продавцу огромное спасибо, к покупке советую.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Кудашев Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Осталась довольна, убирает неплохо, справляется с шерстью, а это было основной задачей. Легко чистится и зарядки лично мне хватает. Достаточно мощный.
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Оксана М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился , не шумный , все видно , дочь любит пылесосить в темноте )
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
позволяет очень быстро убраться тихий, щетка не скребёт пол мощная даже на легком уровне компактный заряда хватает на 50 квм при полной мощности хорошая подсветка сосёт пыль хорошо минусы: нет автономной станции долгая зарядка самый первый цикл зарядки был очень долгий иногда перегревается, когда всасывает на полную мощь однотипный набор доп. насадок, по сути пользуешься только двумя: напольный для пыли и напольный для мытья
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос, мощности и заряда хватает убрать 100кв
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Катерина З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос за свои деньги для уборки по-быстрому. Подсветка - не для перфекционистов))
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший качественный пылесос. Заряжать можно либо от адаптера, либо от зарядной станции.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупка оправдала ожидания. Пылесос что надо, всё, что нужно, уже есть в комплекте, единственное — докуплю насадку для мойки. Рекомендую как продавца, так и товар.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Мария Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос очень достойный, функциональный и удобный в использовании. Куплен на подарок родителям, они очень довольны.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Кирилл М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос хороший. Однако... Тяжеловат. Хотелось бы насадку с жёсткой щетиной. На экорежиме хотелось бы побольше мощности всасывания.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришел хорошо запакованный. Каждая насадка в своем пакете. Пользуюсь полгода, пылесос очень нравится. Единственный недостаток- подсветка на насадке для ковра. У меня один ковер только в детской комнате, и насадкой для пола без подсветки не так интересно пылесосить оставшиеся комнаты. Поэтому у кого ковров нет, лучше взять другую модель, где подсветка на насадке до полов. А так пыль хорошо подсвечивает, собирает и более крупные соринки. И было бы здорово, если на креплении могли поместиться все насадки, а не только 2 и сам пылесос. Качеством довольна
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Жанна Т.

Достоинства:


Комментарий:
Полностью довольна покупкой. Всасывает отлично, маневренный, много насадок. Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный! Заряда хватает примерно на площадь 90кв.м. Правда влажную уборку еще не опробовали, но как пылесос
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный пылесос. Раньше уборка была каким-то масштабным и муторным процессом, теперь на это тратится по 5 минут точечной уборки, когда в этом чувствуется необходимость. Насадок хватает для любых нужд: пол, ковер, влажная уборка, мебель, техника. Невероятно удобная в хозяйстве вещь, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2025
Арзамасцев Максим

Достоинства:


Комментарий:
Это моя лучшая покупка за всю жизнь! Я ещё никогда не была так счастлива, намывая полы до блеска. Обычной насадкой достала пыль из всех уголков и щелей. Влажная уборка тоже понравилась, купила дополнительно от этой же фирмы средство для чистки полов. Хотя и обычной водой полы отмываются на ура. Зарядки хватает на сухую и влажную уборку 2-к квартиры в 5-этажке
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2025
Наталия П.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит очень презентабельно. Качество уборки хорошее, очень удобны в использовании насадки с подсветкой.
Источник: Яндекс Маркет
30.06.2025
Светлана Р.

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно мощный пылесос, радует большое количество насадок. Очень пригодилось сгибающаяся часть для трубы (с больной спиной самое то), а также насадка со шлангом (можно достать во все углы). Моющая насадка идеальная для быстрой влажной уборки. Батареи на уборку квартиры хватает (не в самом мощном режиме). В целом пока довольна, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Поылисос оригинальный качество хорошее нам понравился


Пылесос беспроводной Dreame Z20 Aqua Cycle Cordless Vacuum Cleaner (VZV66A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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