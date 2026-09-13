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Ящик для инструмента 21" с металлическими замками Inforce 06-20-05 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента 21" с металлическими замками Inforce 06-20-05

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Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 6
Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 7
Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 8
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Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 12
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Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 20
Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 21
Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 22
Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 23
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Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Inforce
Материал
пластик
Количество отделений
53.5
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  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 7
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 8
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 9
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 10
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 11
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 12
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 13
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 14
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 15
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 16
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 17
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 18
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 19
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 20
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 21
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 22
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 23
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 24
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 25
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 26
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 27
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 28
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 29
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 30
  • Ящик для инструмента 21&quot; с металлическими замками Inforce 06-20-05 - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 870 руб.  4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705171
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Inforce
Материал
пластик
Количество отделений
53.5
Габаритные размеры), см
25.5х53.5х29 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х27х25
Вес, кг.
3.03

Описание товара Ящик для инструмента 21" с металлическими замками Inforce 06-20-05

Ящик для инструмента 21 с металлическими замками Inforce 06-20-05 дополнен внутренним ограничителем в виде лотка - в нем можно хранить крепеж. Внутреннее пространство объемное, без перегородок. Есть ребра жесткости, которые обеспечивают прочность и исключают расшатывание петель даже при серьезной нагрузке. Грузоподъемность 30 кг.



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Отзывы о товаре Ящик для инструмента 21" с металлическими замками Inforce 06-20-05




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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Inforce
Материал
пластик
Количество отделений
53.5
Габаритные размеры), см
25.5х53.5х29 см
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик для инструмента 21 с металлическими замками Inforce 06-20-05 дополнен внутренним ограничителем в виде лотка - в нем можно хранить крепеж. Внутреннее пространство объемное, без перегородок. Есть ребра жесткости, которые обеспечивают прочность и исключают расшатывание петель даже при серьезной нагрузке. Грузоподъемность 30 кг.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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