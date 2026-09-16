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Рулетка Stayer LEADER 5м/19мм с автостопом в ударостойком обрезиненном корпусе 3402-05-19_z02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рулетка Stayer LEADER 5м/19мм с автостопом в ударостойком обрезиненном корпусе 3402-05-19_z02

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Рулетка Stayer LEADER 5м/19мм с автостопом в ударостойком обрезиненном корпусе 3402-05-19_z02
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705170
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Рулетка Stayer LEADER 5м/19мм с автостопом в ударостойком обрезиненном корпусе 3402-05-19_z02
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
5
Комплектация
рулетка, упаковка
Магнитный наконечник
да
Материал
сталь
Особенности
ширина ленты 19 мм, клипса для крепления на ремень
Страна производства
Германия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х4
Вес, г.
110

Описание товара Рулетка Stayer LEADER 5м/19мм с автостопом в ударостойком обрезиненном корпусе 3402-05-19_z02

Рулетка STAYER Leader 5 м, 19 мм — удобный инструмент для точных замеров! Автостоп, магнитный зацеп и обрезиненный ударопрочный корпус обеспечивают надежность и комфорт в работе. Узкий корпус удобно лежит в руке, а кнопка стопора выделена цветом для быстрой фиксации ленты

Отзывы о товаре Рулетка Stayer LEADER 5м/19мм с автостопом в ударостойком обрезиненном корпусе 3402-05-19_z02




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
5
Комплектация
рулетка, упаковка
Магнитный наконечник
да
Материал
сталь
Особенности
ширина ленты 19 мм, клипса для крепления на ремень
Страна производства
Германия
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка STAYER Leader 5 м, 19 мм — удобный инструмент для точных замеров! Автостоп, магнитный зацеп и обрезиненный ударопрочный корпус обеспечивают надежность и комфорт в работе. Узкий корпус удобно лежит в руке, а кнопка стопора выделена цветом для быстрой фиксации ленты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Stayer LEADER 5м/19мм с автостопом в ударостойком обрезиненном корпусе 3402-05-19_z02 - по цене 340 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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