Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
80 Вт
Время работы от аккумулятора
30 мин
Длина сетевого шнура
1.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705166
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
4 режима работы: автоматический, режим всасывания, турбо-режим, функция тщательной уборки. Пылесос имеет функцию самоочистки
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
80 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
30 мин
Время зарядки
270 мин
Длина сетевого шнура
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.11х0.72х0.3
Вес, кг.
6.7
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8)
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8)
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
4 режима работы: автоматический, режим всасывания, турбо-режим, функция тщательной уборки. Пылесос имеет функцию самоочистки
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
80 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
30 мин
Время зарядки
270 мин
Длина сетевого шнура
1.4
Страна производитель
Китай
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8)
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - этот товар вы можете купить по цене 17390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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