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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8)

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Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Основной цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
80 Вт
Время работы от аккумулятора
30 мин
Длина сетевого шнура
1.4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705166
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
4 режима работы: автоматический, режим всасывания, турбо-режим, функция тщательной уборки. Пылесос имеет функцию самоочистки
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
80 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
30 мин
Время зарядки
270 мин
Длина сетевого шнура
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.11х0.72х0.3
Вес, кг.
6.7

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8)

Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8)

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.6 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
4 режима работы: автоматический, режим всасывания, турбо-режим, функция тщательной уборки. Пылесос имеет функцию самоочистки
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
200
Мощность всасывания, Вт
80 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора
30 мин
Время зарядки
270 мин
Длина сетевого шнура
1.4
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос беспроводной, моющий Dreame Trouver K10 Pro Wet and Dry Vacuum Cleaner (BVC-T8) - этот товар вы можете купить по цене 17390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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