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Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A)

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Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания
50 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
50
Длина сетевого шнура
1.5
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705164
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
складная
Цвет
черный
Комплектация
базовый кронштейн, зарядное устройство, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
легко очищаемый пылесборник, настенное крепление, подсветка зоны уборки
Уровень шума
77
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания
50 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
50
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4.5
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х44х26
Вес, кг.
3.6

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A)

Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой идеальное решение для эффективной и комфортной сухой уборки. Элегантный черный дизайн и продуманные функциональные особенности делают эти устройства отличным выбором для современного дома. Пылесосы оснащены складной трубой всасывания, что обеспечивает удобство хранения и легкость в очищении труднодоступных мест. Мощность в 250 Вт позволяет справляться с уборкой на высоком уровне эффективности. Для сбора пыли используется контейнер объемом 0,5 литра, который просто очищать и обслуживать. Управлять устройством можно с помощью регулятора мощности, удобно расположенного на ручке, что упрощает процесс уборки и позволяет адаптировать его в зависимости от ситуации. Пылесос оснащен Li-Ion аккумулятором емкостью 2200 мА·ч, что обеспечивает до 50 минут автономной работы, позволяя обойтись без постоянного подключения к сети. При весе всего 3,6 кг, пылесос отличает мобильность и легкость. Уровень шума составляет всего 77 дБ, что делает его малошумным и комфортным в использовании. Длина сетевого шнура в 1,5 метра может быть полезна для дополнительных потребностей. Эти пылесосы от Dreame станут надежным помощником в поддержании чистоты и порядка в вашем доме, обеспечивая мощную и тихую уборку с удобствами, которые удовлетворяют современным требованиям.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame Trouver J20 Cordless Vacuum Cleaner (VJ11A)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
складная
Цвет
черный
Комплектация
базовый кронштейн, зарядное устройство, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, щелевая насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
легко очищаемый пылесборник, настенное крепление, подсветка зоны уборки
Уровень шума
77
Потребляемая мощность, Вт
250
Развернуть
Мощность всасывания
50 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
50
Станция для хранения
есть
Время зарядки, ч
4.5
Длина сетевого шнура
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame представляют собой идеальное решение для эффективной и комфортной сухой уборки. Элегантный черный дизайн и продуманные функциональные особенности делают эти устройства отличным выбором для современного дома. Пылесосы оснащены складной трубой всасывания, что обеспечивает удобство хранения и легкость в очищении труднодоступных мест. Мощность в 250 Вт позволяет справляться с уборкой на высоком уровне эффективности. Для сбора пыли используется контейнер объемом 0,5 литра, который просто очищать и обслуживать. Управлять устройством можно с помощью регулятора мощности, удобно расположенного на ручке, что упрощает процесс уборки и позволяет адаптировать его в зависимости от ситуации. Пылесос оснащен Li-Ion аккумулятором емкостью 2200 мА·ч, что обеспечивает до 50 минут автономной работы, позволяя обойтись без постоянного подключения к сети. При весе всего 3,6 кг, пылесос отличает мобильность и легкость. Уровень шума составляет всего 77 дБ, что делает его малошумным и комфортным в использовании. Длина сетевого шнура в 1,5 метра может быть полезна для дополнительных потребностей. Эти пылесосы от Dreame станут надежным помощником в поддержании чистоты и порядка в вашем доме, обеспечивая мощную и тихую уборку с удобствами, которые удовлетворяют современным требованиям.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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