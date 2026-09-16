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Пистолет поливочный GRINDA RM-8, 8 режимов, металлический с TPR, PROLine (8-427143) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пистолет поливочный GRINDA RM-8, 8 режимов, металлический с TPR, PROLine (8-427143)

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Пистолет поливочный GRINDA RM-8, 8 режимов, металлический с TPR, PROLine (8-427143)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705143
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пистолет поливочный GRINDA RM-8, 8 режимов, металлический с TPR, PROLine (8-427143)
950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Диаметр шланга
1/2 , 3/4 , 5/8
Ширина, см
15
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х6
Вес, г.
446

Описание товара Пистолет поливочный GRINDA RM-8, 8 режимов, металлический с TPR, PROLine (8-427143)

Металлический поливочный пистолет GRINDA PROLine RM-8 8 режимов, TPR покрытие 8-427143_z02 применяется для полива растений на дачном участке или в саду. Оснащен регулировкой распыления в 8 режимах от слабой до жесткой струи для эффективного полива участка.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный GRINDA RM-8, 8 режимов, металлический с TPR, PROLine (8-427143)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
8
Диаметр шланга
1/2 , 3/4 , 5/8
Ширина, см
15
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Металлический поливочный пистолет GRINDA PROLine RM-8 8 режимов, TPR покрытие 8-427143_z02 применяется для полива растений на дачном участке или в саду. Оснащен регулировкой распыления в 8 режимах от слабой до жесткой струи для эффективного полива участка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный GRINDA RM-8, 8 режимов, металлический с TPR, PROLine (8-427143) - стоимость товара 950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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