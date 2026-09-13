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Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray

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Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото 1
Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото 2
Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото 3
Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото 4
Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото 5
Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото 6
Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная колонка
  • Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото 1
  • Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото 2
  • Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото 3
  • Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото 4
  • Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото 5
  • Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото 6
  • Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705132
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Характеристики

Бренд
Harman Kardon
Тип товара
Портативная колонка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х32х31
Вес, кг.
4.1

Описание товара Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray

Harman Kardon Onyx Studio 9 имеет чистый, круглый дизайн, который отлично смотрится везде. Интегрированная алюминиевая рама также служит прочной ручкой и подставкой, мягкая, но прочная ткань выглядит стильно и приятна на ощупь, а удобные силиконовые кнопки сверху обеспечивают быстрое управление. Harman Kardon Onyx Studio 9 легко подключается к двум мобильным устройствам одновременно. По очереди делитесь плейлистами и музыкой, и все это в улучшенном, динамичном звучании.

Отзывы о товаре Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Harman Kardon
Тип товара
Портативная колонка
Страна производитель
Китай
Описание
Harman Kardon Onyx Studio 9 имеет чистый, круглый дизайн, который отлично смотрится везде. Интегрированная алюминиевая рама также служит прочной ручкой и подставкой, мягкая, но прочная ткань выглядит стильно и приятна на ощупь, а удобные силиконовые кнопки сверху обеспечивают быстрое управление. Harman Kardon Onyx Studio 9 легко подключается к двум мобильным устройствам одновременно. По очереди делитесь плейлистами и музыкой, и все это в улучшенном, динамичном звучании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Портативная акустика Harman Kardon Onyx Studio 9 (HKOS9GRYUK) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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