Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White
Пустите в бой свой сногсшибательный кошачий стиль с Razer Kraken Kitty V2 BT — беспроводной Bluetooth-гарнитурой для игр и IRLтрансляций. Оснащенная подсветкой Razer Chroma RGB, эта гарнитура позволит вам выразить свою уникальность и перенести свои увлечения на более высокий уровень благодаря полному комплекту обновленных возможностей. Обладая доступом к 16,8 миллионам цветов и бесчисленным эффектам, настройте подсветку гарнитуры на свой вкус и выберите стиль, который подчеркнет вашу уникальную индивидуальность. Наслаждайтесь плавным звуком без заиканий, идеально подходящим для долгих часов игр или потоковой передачи IRL. Включите игровой режим для более быстрого отклика беспроводной сети, когда вам нужно серьезно сыграть в любимую соревновательную игру.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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