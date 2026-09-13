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Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт)

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Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 1
Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 2
Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 3
Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 4
Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 5
Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 6
Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 7
Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 8
Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 9
Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 10
Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 11
Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинка для стрижки
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 1
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 2
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 3
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 4
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 5
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 6
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 7
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 8
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 9
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 10
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 11
  • Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704284
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
60 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
1
Комплектация
машинка, адаптер питания, документация, масло для смазки, ножницы, расческа, регулируемая насадка, щеточка для очистки
Максимальная длина стрижки
15
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
6 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
регулировка
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
402

Описание товара Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт)

Машинка для стрижки Maxwell 2103 оснащена аккумуляторной батареей, позволяющей использовать устройства автономно, что значительно облегчит задачу парикмахера. Мощность аккумулятора рассчитана на длительную работу.

Отзывы о товаре Машинка для стрижки Maxwell MW-2103 серебристый (насадок в компл:1шт)




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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Машинка для стрижки
Время автономной работы
60 мин
Индикатор зарядки
да
Количество насадок
1
Комплектация
машинка, адаптер питания, документация, масло для смазки, ножницы, расческа, регулируемая насадка, щеточка для очистки
Максимальная длина стрижки
15
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
6 мм
Настройка длины стрижки
есть
Питание
от аккумулятора
Способ регулировки длины
регулировка
Развернуть
Страна производства
Китай
Стрижка бороды
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для стрижки Maxwell 2103 оснащена аккумуляторной батареей, позволяющей использовать устройства автономно, что значительно облегчит задачу парикмахера. Мощность аккумулятора рассчитана на длительную работу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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