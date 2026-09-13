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Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый

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Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 1
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 2
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 3
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 4
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 5
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 6
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 7
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 8
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 9
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 10
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
пластик
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Съемная платформа/чаша
да
Единицы измерения
граммы
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  • Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 2
  • Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 3
  • Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 4
  • Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 5
  • Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 6
  • Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 7
  • Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 8
  • Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 9
  • Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 10
  • Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704282
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
пластик
Объем чаши, л
0.8
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Съемная платформа/чаша
да
Цвет
серебристый
Единицы измерения
граммы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х6
Вес, г.
500

Описание товара Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый

Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый

Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
пластик
Объем чаши, л
0.8
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Съемная платформа/чаша
да
Цвет
серебристый
Единицы измерения
граммы
Страна производитель
Китай
Описание
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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