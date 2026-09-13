Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
пластик
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Съемная платформа/чаша
да
Единицы измерения
граммы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704282
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
пластик
Объем чаши, л
0.8
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Съемная платформа/чаша
да
Цвет
серебристый
Единицы измерения
граммы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х6
Вес, г.
500
Описание товара Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
пластик
Объем чаши, л
0.8
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Съемная платформа/чаша
да
Цвет
серебристый
Единицы измерения
граммы
Страна производитель
Китай
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Maxwell MW-1451 макс.вес:5кг серебристый