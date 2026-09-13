Top.Mail.Ru
Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 1
Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 2
Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 3
Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 4
Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 5
Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 6
Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 7
Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 8
Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
1 х ААА
Единицы измерения
граммы
Предел взвешивания, кг
10
  • Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 1
  • Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 2
  • Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 3
  • Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 4
  • Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 5
  • Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 6
  • Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 7
  • Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 8
  • Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704238
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
1 х ААА
Тарокомпенсация
Да
Цвет
серебристый
Единицы измерения
граммы
Точность измерения
1 г
Индикация перегрузки
да
Предел взвешивания, кг
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х3
Вес, г.
715

Описание товара Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг

Коллекцию Modern от R?ndell по достоинству оценит тот, кто не приемлет компромиссов и всегда выбирает лучшее! Будьте уверены: она доставит и яркие гастрономические, и эстетические впечатления! Неудивительно, что коллекция сразу же после выхода в свет удостоилась высочайшей награды Modern Kitchen Innovation of the Year-2023 — за современный дизайн (строгие линии, благородные цвета) и высококачественные материалы, в разработке которых применялись самые передовые технологии. В состав Modern от R?ndell входит посуда из литого алюминия (сковороды разных типов, вок, сотейник, ковш, кастрюли), посуда из высококачественной нержавеющей стали (три кастрюли и ковш), а также мельница для соли и перца, набор кухонных гаджетов, набор кухонных аксессуаров и разделочные доски из особенно твердой, плотной древесины. Посуда из литого алюминия идеально подходит для приготовления блюд, требующих глубокой обжарки или длительного томления. Они получатся сочными, с ярким и насыщенным вкусом. Внутреннее двухслойное покрытие посуды Xylan Plus обладает превосходными антипригарными свойствами. Стильные бакелитовые ручки делают использование сковород, сотейника, кастрюль и ковша из литого алюминия максимально удобным.

Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
нержавеющая сталь
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
1 х ААА
Тарокомпенсация
Да
Цвет
серебристый
Единицы измерения
граммы
Точность измерения
1 г
Индикация перегрузки
да
Предел взвешивания, кг
10
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекцию Modern от R?ndell по достоинству оценит тот, кто не приемлет компромиссов и всегда выбирает лучшее! Будьте уверены: она доставит и яркие гастрономические, и эстетические впечатления! Неудивительно, что коллекция сразу же после выхода в свет удостоилась высочайшей награды Modern Kitchen Innovation of the Year-2023 — за современный дизайн (строгие линии, благородные цвета) и высококачественные материалы, в разработке которых применялись самые передовые технологии. В состав Modern от R?ndell входит посуда из литого алюминия (сковороды разных типов, вок, сотейник, ковш, кастрюли), посуда из высококачественной нержавеющей стали (три кастрюли и ковш), а также мельница для соли и перца, набор кухонных гаджетов, набор кухонных аксессуаров и разделочные доски из особенно твердой, плотной древесины. Посуда из литого алюминия идеально подходит для приготовления блюд, требующих глубокой обжарки или длительного томления. Они получатся сочными, с ярким и насыщенным вкусом. Внутреннее двухслойное покрытие посуды Xylan Plus обладает превосходными антипригарными свойствами. Стильные бакелитовые ручки делают использование сковород, сотейника, кастрюль и ковша из литого алюминия максимально удобным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Весы кухонные электронные Rondell Modern RDE-1552 макс.вес:10кг - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...