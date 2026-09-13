Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая горизонтальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
150
Цвет
графитовый
Объем емкости для сока, л
0.5
Количество скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704218
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Описание товара Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит
Соковыжималка шнекового типа RDE-1503 сделает полезный и вкусный сок из любого типа фруктов, овощей, ягод и трав. Она идеальна для отжима сока иззёрен граната! Мощность устройства в 150 Вт обеспечивает идеальную скорость вращения шнека до 65 оборотов в минуту для максимальной экстракции сока из продуктов. При этом её DC-мотор обладает пониженным уровнем шума, и вы сможете использовать соковыжималку даже ранним утром. Фильтр из нержавеющей стали обеспечивает дополнительную очистку сока от волокон и мякоти. Для простой и быстрой промывки фильтра в наборе соковыжималки предусмотрена специальная щёточка. А на случай попадания в фильтр слишком больших кусочков плодов в процессе соковыжимания устройство обладает функцией &lt;&gt;. А благодаря установленной защите от перегрева, соковыжималка будет служить вам долгие годы. Помимо щёточки для фильтра в наборе идут 2 прозрачных кувшина объёмом 0.5Л - для сока и мякоти, а также толкатель для продуктов. Купите шнековую соковыжималку RDE-1503 и сделайте шаг навстречу здоровому образу жизни!
Соковыжималка шнекового типа RDE-1503 сделает полезный и вкусный сок из любого типа фруктов, овощей, ягод и трав. Она идеальна для отжима сока иззёрен граната! Мощность устройства в 150 Вт обеспечивает идеальную скорость вращения шнека до 65 оборотов в минуту для максимальной экстракции сока из продуктов. При этом её DC-мотор обладает пониженным уровнем шума, и вы сможете использовать соковыжималку даже ранним утром. Фильтр из нержавеющей стали обеспечивает дополнительную очистку сока от волокон и мякоти. Для простой и быстрой промывки фильтра в наборе соковыжималки предусмотрена специальная щёточка. А на случай попадания в фильтр слишком больших кусочков плодов в процессе соковыжимания устройство обладает функцией &lt;&gt;. А благодаря установленной защите от перегрева, соковыжималка будет служить вам долгие годы. Помимо щёточки для фильтра в наборе идут 2 прозрачных кувшина объёмом 0.5Л - для сока и мякоти, а также толкатель для продуктов. Купите шнековую соковыжималку RDE-1503 и сделайте шаг навстречу здоровому образу жизни!
Соковыжималка шнековая Rondell RDE-1503 150Вт рез.сок.:500мл. графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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