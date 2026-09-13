Top.Mail.Ru
Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото 1
Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото 2
Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото 3
Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото 4
Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото 5
Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото 6
Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
45
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото 1
  • Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото 2
  • Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото 3
  • Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото 4
  • Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото 5
  • Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото 6
  • Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704170
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Цвет
черный
Комлектация
кофемолка, документация, упаковка
Вместимость, г
45
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х13
Вес, г.
663

Описание товара Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный

Помол кофе в кофемолке VITEK VT-7127 происходит благодаря ротационному ножу, который быстро и качественно выполняет свою работу. Эргономичный и компактный корпус не займёт много места на кухне, хорошо впишется как в домашний интерьер, так и в атмосферу офисного помещения. Кофемолка VITEK VT-7127 будет отличным вариантом для любителей свежего натурального кофейного напитка.

Отзывы о товаре Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Цвет
черный
Комлектация
кофемолка, документация, упаковка
Вместимость, г
45
Регулировка степени помола
нет
Порционный помол
Нет
Емкость для молотого кофе
Нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Помол кофе в кофемолке VITEK VT-7127 происходит благодаря ротационному ножу, который быстро и качественно выполняет свою работу. Эргономичный и компактный корпус не займёт много места на кухне, хорошо впишется как в домашний интерьер, так и в атмосферу офисного помещения. Кофемолка VITEK VT-7127 будет отличным вариантом для любителей свежего натурального кофейного напитка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемолка Vitek VT-7127 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:45гр черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...