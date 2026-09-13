Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный
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Характеристики
Описание товара Сушка для фруктов и овощей Rondell RDE-1750 650Вт черный
Благодаря современной универсальной сушилке для овощей и фруктов RDE-1750 с сенсорным управлением вы легко сможете делать вкусные и полезные закуски, а также заготовки на зиму. Прибор подходит для овощей, фруктов и мяса, рыбы, грибов, орехов и зелени, а также приготовления натуральной пастилы и йогурта. Горизонтальный обдув способствует достижению идеального результата. А LED-дисплей обеспечивает особый комфорт в использовании сушилки: простым нажатием на определенный значок можно включить и выключить устройство, а также настроить нужную температуру (от 35°С до 75°С) и время работы (от 30 минут до 24 часов). Корпус прибора с двойными стенками из нержавеющей стали гарантирует ему долговечность и надежность в работе. В случае необходимости сушилку можно легко переместить, так как она снабжена удобными ручками. При этом дверца устройства останется закрытой – за это отвечает специальный магнит. В набор устройства входят 6 решеток из нержавеющей стали, 1 мелкая решетка из пластика для сушки зелени и мелких ягод, а также 1 лист для приготовления пастилы. Сушилка не требует особого ухода, ведь все эти предметы можно мыть в посудомоечной машине. Купите сушилку для овощей и фруктов R?ndell RDE-1750 — уникальный многофункциональный прибор, который поможет вам решить самые разнообразные кулинарные задачи!
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Теги товара: с регулировкой температуры
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
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