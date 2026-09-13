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Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный

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Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 1
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 2
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 3
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 4
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 5
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 6
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 7
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 8
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 9
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 10
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 11
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 12
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 13
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 14
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 15
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 16
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 17
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 18
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 19
Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, документация, упаковка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 1
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 2
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 3
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 4
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 5
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 6
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 7
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 8
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 9
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 10
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 11
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 12
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 13
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 14
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 15
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 16
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 17
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 18
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 19
  • Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704101
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, документация, упаковка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
1400
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х27
Вес, кг.
5.99

Описание товара Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный

Быстро и качественно убраться в квартире поможет пылесос с мешком для сбора пыли - VITEK VT-1820. Максимальная мощность прибора - 2200 Вт. Пылесос оснащен пятиступенчатой системой фильтрации с HEPA-фильтром, позволяющим задерживать мельчайшие частицы микроорганизмов и аллергенов и, таким образом, обеспечивающим идеальную чистоту воздуха. Прибор имеет вместительный тканевый пылесборник объемом 4 л, в комплект также входят три запасных бумажных мешка. Регулировать мощность всасывания устройства (до 400 Вт) можно механически с помощью переключателя, расположенного на корпусе. Сматывание шнура длиной 5 м после уборки происходит автоматически после нажатия на специальную кнопку. Удобству в хранении устройства способствует режим вертикальной парковки: прибор займет совсем немного места в кладовке или другом небольшом помещении. Купите пылесос VITEK VT-1820 и убедитесь, что процесс уборки может быть легким!

Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, насадка для пола и ковров, документация, упаковка
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
индикатор заполнения пылесборника
Потребляемая мощность, Вт
1400
Мощность всасывания, Вт
400
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Быстро и качественно убраться в квартире поможет пылесос с мешком для сбора пыли - VITEK VT-1820. Максимальная мощность прибора - 2200 Вт. Пылесос оснащен пятиступенчатой системой фильтрации с HEPA-фильтром, позволяющим задерживать мельчайшие частицы микроорганизмов и аллергенов и, таким образом, обеспечивающим идеальную чистоту воздуха. Прибор имеет вместительный тканевый пылесборник объемом 4 л, в комплект также входят три запасных бумажных мешка. Регулировать мощность всасывания устройства (до 400 Вт) можно механически с помощью переключателя, расположенного на корпусе. Сматывание шнура длиной 5 м после уборки происходит автоматически после нажатия на специальную кнопку. Удобству в хранении устройства способствует режим вертикальной парковки: прибор займет совсем немного места в кладовке или другом небольшом помещении. Купите пылесос VITEK VT-1820 и убедитесь, что процесс уборки может быть легким!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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