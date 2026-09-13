Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос Vitek VT-1820 с меком для сбора пыли, 1400 Вт красный/черный
Быстро и качественно убраться в квартире поможет пылесос с мешком для сбора пыли - VITEK VT-1820. Максимальная мощность прибора - 2200 Вт. Пылесос оснащен пятиступенчатой системой фильтрации с HEPA-фильтром, позволяющим задерживать мельчайшие частицы микроорганизмов и аллергенов и, таким образом, обеспечивающим идеальную чистоту воздуха. Прибор имеет вместительный тканевый пылесборник объемом 4 л, в комплект также входят три запасных бумажных мешка. Регулировать мощность всасывания устройства (до 400 Вт) можно механически с помощью переключателя, расположенного на корпусе. Сматывание шнура длиной 5 м после уборки происходит автоматически после нажатия на специальную кнопку. Удобству в хранении устройства способствует режим вертикальной парковки: прибор займет совсем немного места в кладовке или другом небольшом помещении. Купите пылесос VITEK VT-1820 и убедитесь, что процесс уборки может быть легким!
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
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Теги товара: мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
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