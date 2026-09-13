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Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной

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Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 1
Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 2
Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 3
Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
4 л
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 1
  • Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 2
  • Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 3
  • Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704087
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
Насадка для теста
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
4 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Размеры в упаковке, см
57х41х29
Вес, кг.
5.8

Описание товара Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной

Стационарный миксер, мощность 1000 Вт, количество скоростей 12, объём чаши 4 л, материал чаши стекло, насадки: венчики для взбивания, для теста.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
Насадка для теста
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
4 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Развернуть
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Описание
Стационарный миксер, мощность 1000 Вт, количество скоростей 12, объём чаши 4 л, материал чаши стекло, насадки: венчики для взбивания, для теста.


Теги товара: без мясорубки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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