Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонная машина
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
4 л
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704087
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
Насадка для теста
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
4 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Размеры в упаковке, см
57х41х29
Вес, кг.
5.8
Описание товара Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной
Стационарный миксер, мощность 1000 Вт, количество скоростей 12, объём чаши 4 л, материал чаши стекло, насадки: венчики для взбивания, для теста.
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Теги товара: без мясорубки
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Бренд
Тип товара
Кухонная машина
Комплектация
Насадка для теста
Тип устройства
Кухонная машина
Мощность, Вт
1000
Емкость чаши
4 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
12
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
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Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания
Количество насадок
3
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Стационарный миксер, мощность 1000 Вт, количество скоростей 12, объём чаши 4 л, материал чаши стекло, насадки: венчики для взбивания, для теста.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
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Теги товара: без мясорубки
Кухонная машина Vitek VT-1434 планетар.вращ. 1000Вт черный/стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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