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Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный

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Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 1
Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 2
Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 3
Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 4
Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 5
Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 6
Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 7
Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 8
Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 9
Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 10
Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
  • Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 1
  • Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 2
  • Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 3
  • Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 4
  • Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 5
  • Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 6
  • Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 7
  • Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 8
  • Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 9
  • Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 10
  • Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704086
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Кофемолка
Размеры в упаковке, см
27х22х17
Вес, кг.
1.8

Описание товара Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный

Кофемолка RDE-1151 с номинальной потребляемой мощностью 150 Вт в корне изменит ваше представление о подобных приборах. Производители предусмотрели в этом устройстве 15 степеней помола, что оценят самые взыскательные гурманы. Жернова прибора изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что значительно продлевает срок его службы. Количество молотого кофе можно регулировать самостоятельно: просто поверните ручку, фиксируя ее на определенном показателе от 2 до 12. Прибор оборудован съемными прозрачными контейнерами для зерен емкостью 250 г и для молотого кофе объемом 125 г. Особому удобству в использовании прибора способствуют прорезиненные ножки, которые не дадут устройству скользить по поверхности в процессе работы.

Отзывы о товаре Кофемолка Rondell RDE-1151 150Вт сист.помол.:жернова вместим.:250гр черный




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Кофемолка
Описание
Кофемолка RDE-1151 с номинальной потребляемой мощностью 150 Вт в корне изменит ваше представление о подобных приборах. Производители предусмотрели в этом устройстве 15 степеней помола, что оценят самые взыскательные гурманы. Жернова прибора изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что значительно продлевает срок его службы. Количество молотого кофе можно регулировать самостоятельно: просто поверните ручку, фиксируя ее на определенном показателе от 2 до 12. Прибор оборудован съемными прозрачными контейнерами для зерен емкостью 250 г и для молотого кофе объемом 125 г. Особому удобству в использовании прибора способствуют прорезиненные ножки, которые не дадут устройству скользить по поверхности в процессе работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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