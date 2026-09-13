Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кухонные комбайны
Тип устройства
планетарный миксер
Мощность, Вт
900
Емкость чаши
4 л
Цвет
белый, черный
Импульсный режим
нет
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704085
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насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х37х34
Вес, кг.
4.33
Описание товара Кухонная машина Vitek VT-1438 планетар.вращ. 900Вт белый/черный
Миксер Vitek VT-1438 – стационарный кухонный прибор, который будет полезен в любой семье. Модель укомплектована 4-литровой чашей из нержавеющей стали. Этот материал прочен, долговечен, и не влияет на вкусовые качества продуктов. Управлять миксером несложно: даже начинающий пользователь кухонной техники справится с использованием устройства без какого-либо труда. Прибор имеет 6 скоростных режимов, управление которыми происходит с помощью регулятора поворотного типа. Миксер имеет мощность, равную 900 Вт. Этот показатель свидетельствует о высоком уровне производительности модели, а также о значительном запасе надежности.
Миксер Vitek VT-1438 комплектуется 3 насадками, в том числе – крюком для замешивания теста. Пластиковый корпус прибора сравнительно компактен, и не стеснит вас даже в условиях дефицита свободного пространства. Корпус преимущественно окрашен в белый цвет, который подойдет к интерьеру любой кухни. Модель упакована в коробку привлекательного дизайна.
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка для смешивания
Количество насадок
3
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Vitek VT-1438 – стационарный кухонный прибор, который будет полезен в любой семье. Модель укомплектована 4-литровой чашей из нержавеющей стали. Этот материал прочен, долговечен, и не влияет на вкусовые качества продуктов. Управлять миксером несложно: даже начинающий пользователь кухонной техники справится с использованием устройства без какого-либо труда. Прибор имеет 6 скоростных режимов, управление которыми происходит с помощью регулятора поворотного типа. Миксер имеет мощность, равную 900 Вт. Этот показатель свидетельствует о высоком уровне производительности модели, а также о значительном запасе надежности.
Миксер Vitek VT-1438 комплектуется 3 насадками, в том числе – крюком для замешивания теста. Пластиковый корпус прибора сравнительно компактен, и не стеснит вас даже в условиях дефицита свободного пространства. Корпус преимущественно окрашен в белый цвет, который подойдет к интерьеру любой кухни. Модель упакована в коробку привлекательного дизайна.
Кухонная машина Vitek VT-1438 планетар.вращ. 900Вт белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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