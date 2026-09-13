Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
стекло
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Единицы измерения
граммы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704054
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материал корпуса
стекло
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Тарокомпенсация
Да
Основной цвет
рисунок
Единицы измерения
граммы
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х3
Вес, г.
400
Описание товара Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Материал корпуса
стекло
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Тарокомпенсация
Да
Основной цвет
рисунок
Единицы измерения
граммы
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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