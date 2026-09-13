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Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок

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Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок - фото 1
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок - фото 2
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок - фото 3
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
стекло
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Единицы измерения
граммы
  • Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок - фото 1
  • Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок - фото 2
  • Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок - фото 3
  • Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704054
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Материал корпуса
стекло
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Тарокомпенсация
Да
Основной цвет
рисунок
Единицы измерения
граммы
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х3
Вес, г.
400

Описание товара Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок

Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок

Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Материал корпуса
стекло
Материал платформы, чаши
стекло
Управление
автоматическое
Тип элементов питания
CR2032
Тарокомпенсация
Да
Основной цвет
рисунок
Единицы измерения
граммы
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Весы кухонные электронные Maxwell MW-1468 макс.вес:5кг рисунок - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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