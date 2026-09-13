Top.Mail.Ru
Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт - фото 1
Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт - фото 2
Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт - фото 3
Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт - фото 4
Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт - фото 1
  • Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт - фото 2
  • Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт - фото 3
  • Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт - фото 4
  • Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704052
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
один тканевый мешок для мусора и три бумажных мешка в комплекте
Потребляемая мощность, Вт
1400
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х27
Вес, кг.
5.97

Описание товара Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт

Пылесос VITEK — это сочетание мощности и удобства в практичном сером корпусе. Сила всасывания 400 Вт легко справляется с пылью и грязью, делая уборку эффективной даже в просторных комнатах. Длинный 5-метровый сетевой шнур позволяет не отвлекаться на постоянную смену розеток, а экономичное энергопотребление 1400 Вт помогает заботиться о счетах за электричество. Телескопическая труба делает уборку ещё удобнее, подстраиваясь под ваш рост и нужды. Система с мешковым пылесборником проста в использовании, а регулятор мощности на корпусе даёт полный контроль над процессом уборки. Вес 6 кг обеспечивает достаточную устойчивость для полноценной уборки, но его легко перемещать по дому. Уровень шума 80 дБ — разумный баланс между эффективностью и комфортом.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
3 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
один тканевый мешок для мусора и три бумажных мешка в комплекте
Потребляемая мощность, Вт
1400
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос VITEK — это сочетание мощности и удобства в практичном сером корпусе. Сила всасывания 400 Вт легко справляется с пылью и грязью, делая уборку эффективной даже в просторных комнатах. Длинный 5-метровый сетевой шнур позволяет не отвлекаться на постоянную смену розеток, а экономичное энергопотребление 1400 Вт помогает заботиться о счетах за электричество. Телескопическая труба делает уборку ещё удобнее, подстраиваясь под ваш рост и нужды. Система с мешковым пылесборником проста в использовании, а регулятор мощности на корпусе даёт полный контроль над процессом уборки. Вес 6 кг обеспечивает достаточную устойчивость для полноценной уборки, но его легко перемещать по дому. Уровень шума 80 дБ — разумный баланс между эффективностью и комфортом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Vitek VT-1819 с мешком для сбора пыли,1400Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...