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Пылесос Vitek VT-1891 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос Vitek VT-1891 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный

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Пылесос Vitek VT-1891 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный - фото 1
Пылесос Vitek VT-1891 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный - фото 2
Пылесос Vitek VT-1891 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный - фото 3
Пылесос Vitek VT-1891 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный - фото 4
Пылесос Vitek VT-1891 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Мощность всасывания, Вт
400
  • Пылесос Vitek VT-1891 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный - фото 1
  • Пылесос Vitek VT-1891 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный - фото 2
  • Пылесос Vitek VT-1891 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный - фото 3
  • Пылесос Vitek VT-1891 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный - фото 4
  • Пылесос Vitek VT-1891 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704017
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
настенное крепление, шланг
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
400
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х33х28
Вес, кг.
6.09

Описание товара Пылесос Vitek VT-1891 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный

Компактный и мощный пылесос VITEK весит всего 3,9 кг — прибор легко переносить с комнаты в комнату и поднимать по лестнице. Благодаря силе всасывания 400 Вт, уборка проходит быстро и эффективно: легко справится как с пылью, так и с более крупным мусором. Длинный сетевой шнур 5 метров делает радиус действия заметно шире — двигайтесь свободно и не переключайте розетки без необходимости. Потребляемая мощность 2200 Вт обеспечивает отличную производительность, а регулятор мощности удобно расположен на корпусе: гибко подстраивайте работу пылесоса под разные поверхности. Телескопическая труба позволяет с комфортом убирать полы, ковры и труднодоступные места. Черный цвет корпуса добавляет строгости и стиля, а мешковый тип пылесборника прост в использовании и эффективен для сухой уборки.

Отзывы о товаре Пылесос Vitek VT-1891 с мешком для сбора пыли, 2200 Вт, черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
черный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Функции и особенности
настенное крепление, шланг
Потребляемая мощность, Вт
2200
Мощность всасывания, Вт
400
Развернуть
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и мощный пылесос VITEK весит всего 3,9 кг — прибор легко переносить с комнаты в комнату и поднимать по лестнице. Благодаря силе всасывания 400 Вт, уборка проходит быстро и эффективно: легко справится как с пылью, так и с более крупным мусором. Длинный сетевой шнур 5 метров делает радиус действия заметно шире — двигайтесь свободно и не переключайте розетки без необходимости. Потребляемая мощность 2200 Вт обеспечивает отличную производительность, а регулятор мощности удобно расположен на корпусе: гибко подстраивайте работу пылесоса под разные поверхности. Телескопическая труба позволяет с комфортом убирать полы, ковры и труднодоступные места. Черный цвет корпуса добавляет строгости и стиля, а мешковый тип пылесборника прост в использовании и эффективен для сухой уборки.
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Доставка
Отзывы


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