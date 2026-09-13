Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Vitek VT-1154 1.7л. 2200Вт белый/дерево (металл/пластик)
Чайник VITEK VT-1154 объемом 1,7 л придется по вкусу тем, кто старается окружать себя качественными и стильными кухонными приборами. Внешний вид прибора очаровывает с первого взгляда! Корпус чайника, изготовленный из нержавеющей стали с белым покрытием и декоративными элементами под дерево, придает устройству невероятно привлекательный внешний вид. Рабочие качества прибора тоже на высоте! Прибор оснащен сертифицированным английским контроллером STRIX, благодаря которому прибор будет служить действительно долго. Кроме того, чайник имеет защиту от перегрева и автоматически отключается при закипании или отсутствии воды. Съемный фильтр, расположенный внутри носика прибора, предотвратит попадание накипи в напитки. Максимальная мощность составляет 2200 Вт. Чайник оснащен поворотной базой и способен поворачиваться на 360°, а его крышка открывается механически. Нагревательный элемент встроен в плоское дно и защищен стальной пластиной, накипь с которой бесследно исчезает при простом кипячении воды с лимонной кислотой. Купите чайник VITEK VT-1154: сделайте свою кухню еще более уютной!
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Теги товара: металлические, без пластика внутри
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