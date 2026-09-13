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Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный

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Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 1
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 2
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 3
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 4
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 5
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 6
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 7
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 8
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 9
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 10
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 11
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 12
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 13
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 14
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 15
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 16
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 17
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 18
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 19
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 20
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 21
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 22
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 23
Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
120
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
0.4
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 1
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 2
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 3
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 4
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 5
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 6
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 7
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 8
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 9
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 10
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 11
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 12
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 13
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 14
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 15
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 16
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 17
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 18
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 19
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 20
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 21
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 22
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 23
  • Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703940
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
120
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.4
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения шнека
52
Длина шнура
1
Количество шнеков
1
Комплектация
соковыжималка, документация, емкость для сока, резервуар для мякоти, толкатель, щеточка для очистки, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
14.7x39.2x19.9 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х17
Вес, кг.
3.89

Описание товара Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный

Вертикальная электрическая шнековая соковыжималка Hyundai HY-JS2323 позволит быстро, легко и практически бесшумно получить свежевыжатый сок из овощей, фруктов и ягод. Отжим на низких оборотах под давлением шнека препятствует процессу окисления и предотвращает нагрев фреша, что позволяет сохранить в нём максимум содержащихся в продуктах полезных веществ. Практичный дизайн. Благодаря вертикальному расположению шнека соковыжималка не занимает много места, а продуманная компоновка облегчает разборку и мойку прибора. Круглая горловина. Форма горловины обеспечивает возможность загрузки большинства продуктов целиком. Наличие реверса. В случае застревания волокнистых или твердых овощей и фруктов достаточно сменить направление вращения шнека для устранения проблемы. Управление одной кнопкой. Включение, отключение и выбор направления вращения осуществляются при помощи единственного трехпозиционного клавишного переключателя. Автоматический выброс мякоти. Жмых удаляется из соковыжималки через отдельный патрубок, снабженный крышкой, которая обеспечивает возможность временного закрытия отверстия для опустошения заполненной емкости. Резервуары для жмыха и сока 400 мл. Емкость резервуаров позволяет приготовить до двух порций сока в один прием. Щетка для чистки в комплекте. При помощи комплектной щеточки легко очистить мелкоячеистую сетку из нержавеющей стали, отфильтровывающую сок от мякоти. Шнековая соковыжималка Hyundai HY-JS2323 несомненно порадует тех, кто выбирает здоровый образ жизни и правильное питание. Она поможет получить свежевыжатый сок с полным набором витаминов и микроэлементов в считанные минуты. Модель проста в управлении и уходе, а в её комплектацию входит всё необходимое для комфортной эксплуатации.

Отзывы о товаре Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
120
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.4
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
52
Длина шнура
1
Количество шнеков
1
Комплектация
соковыжималка, документация, емкость для сока, резервуар для мякоти, толкатель, щеточка для очистки, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
14.7x39.2x19.9 см
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальная электрическая шнековая соковыжималка Hyundai HY-JS2323 позволит быстро, легко и практически бесшумно получить свежевыжатый сок из овощей, фруктов и ягод. Отжим на низких оборотах под давлением шнека препятствует процессу окисления и предотвращает нагрев фреша, что позволяет сохранить в нём максимум содержащихся в продуктах полезных веществ. Практичный дизайн. Благодаря вертикальному расположению шнека соковыжималка не занимает много места, а продуманная компоновка облегчает разборку и мойку прибора. Круглая горловина. Форма горловины обеспечивает возможность загрузки большинства продуктов целиком. Наличие реверса. В случае застревания волокнистых или твердых овощей и фруктов достаточно сменить направление вращения шнека для устранения проблемы. Управление одной кнопкой. Включение, отключение и выбор направления вращения осуществляются при помощи единственного трехпозиционного клавишного переключателя. Автоматический выброс мякоти. Жмых удаляется из соковыжималки через отдельный патрубок, снабженный крышкой, которая обеспечивает возможность временного закрытия отверстия для опустошения заполненной емкости. Резервуары для жмыха и сока 400 мл. Емкость резервуаров позволяет приготовить до двух порций сока в один прием. Щетка для чистки в комплекте. При помощи комплектной щеточки легко очистить мелкоячеистую сетку из нержавеющей стали, отфильтровывающую сок от мякоти. Шнековая соковыжималка Hyundai HY-JS2323 несомненно порадует тех, кто выбирает здоровый образ жизни и правильное питание. Она поможет получить свежевыжатый сок с полным набором витаминов и микроэлементов в считанные минуты. Модель проста в управлении и уходе, а в её комплектацию входит всё необходимое для комфортной эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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