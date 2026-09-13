Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка шнековая Hyundai HY-JS2323 120Вт рез.сок.:400мл. черный
Вертикальная электрическая шнековая соковыжималка Hyundai HY-JS2323 позволит быстро, легко и практически бесшумно получить свежевыжатый сок из овощей, фруктов и ягод. Отжим на низких оборотах под давлением шнека препятствует процессу окисления и предотвращает нагрев фреша, что позволяет сохранить в нём максимум содержащихся в продуктах полезных веществ. Практичный дизайн. Благодаря вертикальному расположению шнека соковыжималка не занимает много места, а продуманная компоновка облегчает разборку и мойку прибора. Круглая горловина. Форма горловины обеспечивает возможность загрузки большинства продуктов целиком. Наличие реверса. В случае застревания волокнистых или твердых овощей и фруктов достаточно сменить направление вращения шнека для устранения проблемы. Управление одной кнопкой. Включение, отключение и выбор направления вращения осуществляются при помощи единственного трехпозиционного клавишного переключателя. Автоматический выброс мякоти. Жмых удаляется из соковыжималки через отдельный патрубок, снабженный крышкой, которая обеспечивает возможность временного закрытия отверстия для опустошения заполненной емкости. Резервуары для жмыха и сока 400 мл. Емкость резервуаров позволяет приготовить до двух порций сока в один прием. Щетка для чистки в комплекте. При помощи комплектной щеточки легко очистить мелкоячеистую сетку из нержавеющей стали, отфильтровывающую сок от мякоти. Шнековая соковыжималка Hyundai HY-JS2323 несомненно порадует тех, кто выбирает здоровый образ жизни и правильное питание. Она поможет получить свежевыжатый сок с полным набором витаминов и микроэлементов в считанные минуты. Модель проста в управлении и уходе, а в её комплектацию входит всё необходимое для комфортной эксплуатации.
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