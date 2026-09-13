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Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703888
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Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный
Приготовить вкусную пастилу, засушить грибы и овощи на зиму или сделать запасы ягод – всё это можно сделать, используя сушильную камеру HYUNDAI HYFD-1204 мощностью 400 Вт. Предусмотрено 4 рабочих уровня, а вертикально расположенный вентилятор обеспечивает равномерную просушку продуктов без необходимости перемещения поддонов. Можно установить таймер с максимальным временем до 24 часов, а с интуитивным Touch управлением справится каждая хозяйка. Есть 4 стальных поддона и 4 поддона для приготовления пастилы – их ширина 18 см, глубина 23.5 см, а максимальная нагрузка 3 кг. Сушильная камера HYUNDAI HYFD-1204 очень компактная и не занимает много места на кухне.
Приготовить вкусную пастилу, засушить грибы и овощи на зиму или сделать запасы ягод – всё это можно сделать, используя сушильную камеру HYUNDAI HYFD-1204 мощностью 400 Вт. Предусмотрено 4 рабочих уровня, а вертикально расположенный вентилятор обеспечивает равномерную просушку продуктов без необходимости перемещения поддонов. Можно установить таймер с максимальным временем до 24 часов, а с интуитивным Touch управлением справится каждая хозяйка. Есть 4 стальных поддона и 4 поддона для приготовления пастилы – их ширина 18 см, глубина 23.5 см, а максимальная нагрузка 3 кг. Сушильная камера HYUNDAI HYFD-1204 очень компактная и не занимает много места на кухне.
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1204 8под. 400Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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