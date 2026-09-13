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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный

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Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 1
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 2
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 3
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 4
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 5
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 6
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 7
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 8
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 9
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 10
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 11
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 12
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 13
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 14
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 1
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 2
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 3
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 4
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 5
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 6
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 7
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 8
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 9
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 10
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 11
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 12
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 13
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 14
  • Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703882
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Размеры в упаковке, см
47х47х41
Вес, кг.
12.4

Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный

Сушилка для овощей и фруктов Hyundai HYFD-8803 - мощное и стильное решение для тех, кто стремится сохранить пользу и вкус натуральных продуктов. Сушильная камера, заключенная в прочный металлический корпус черного цвета с прозрачными элементами, сочетает в себе профессиональную производительность и современный дизайн. Создана для сушки фруктов, овощей, грибов, трав, а также вяления мяса и рыбы, предоставляя вам неограниченные возможности для кулинарных экспериментов и приготовления запасов. Мощность 850 Вт обеспечивает быстрый и равномерный процесс обезвоживания продуктов. Вместимость камеры в 35 литров и 14 уровней с 28 поддонами позволяют обрабатывать впечатляющее количество ингредиентов за один раз, что идеально подходит для больших семей. Регулировка температуры в диапазоне от 35 °C до 75 °C обеспечивает оптимальный режим сушки для различных типов продуктов, сохраняя их питательные вещества и натуральный вкус. Сенсорное управление и встроенный таймер делают использование прибора простым и удобным. Особенностью HYFD-8803 является ее продуманная конструкция, включающая в себя лампу подсветки для контроля за процессом сушки, а также два дополнительных смотровых окна сверху и сбоку. Окна позволяют наблюдать за продуктами со всех сторон, не нарушая температурный режим внутри камеры. Широко открывающаяся дверца обеспечивает легкий и удобный доступ к поддонам, делая процесс загрузки и выгрузки максимально комфортным.

Отзывы о товаре Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-8803 28под. 850Вт черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Описание
Сушилка для овощей и фруктов Hyundai HYFD-8803 - мощное и стильное решение для тех, кто стремится сохранить пользу и вкус натуральных продуктов. Сушильная камера, заключенная в прочный металлический корпус черного цвета с прозрачными элементами, сочетает в себе профессиональную производительность и современный дизайн. Создана для сушки фруктов, овощей, грибов, трав, а также вяления мяса и рыбы, предоставляя вам неограниченные возможности для кулинарных экспериментов и приготовления запасов. Мощность 850 Вт обеспечивает быстрый и равномерный процесс обезвоживания продуктов. Вместимость камеры в 35 литров и 14 уровней с 28 поддонами позволяют обрабатывать впечатляющее количество ингредиентов за один раз, что идеально подходит для больших семей. Регулировка температуры в диапазоне от 35 °C до 75 °C обеспечивает оптимальный режим сушки для различных типов продуктов, сохраняя их питательные вещества и натуральный вкус. Сенсорное управление и встроенный таймер делают использование прибора простым и удобным. Особенностью HYFD-8803 является ее продуманная конструкция, включающая в себя лампу подсветки для контроля за процессом сушки, а также два дополнительных смотровых окна сверху и сбоку. Окна позволяют наблюдать за продуктами со всех сторон, не нарушая температурный режим внутри камеры. Широко открывающаяся дверца обеспечивает легкий и удобный доступ к поддонам, делая процесс загрузки и выгрузки максимально комфортным.
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Отзывы


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