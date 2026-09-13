Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703845
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9 стальных поддонов, 9 поддонов для пастилы, 9 поддонов для сушки мелких продуктов
Максимальная загрузка
27
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
нержавеющая сталь
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
700
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
Вертикальное размещение вентилятора дает лучшую просушку без необходимости преставления поддонов. Интуитивное управление, таймер до 19ч
Цвет
черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х46х39
Вес, кг.
10.5
Описание товара Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1803 27под. 700Вт черный
Многофункциональная и практичная сушильная камера Hyundai HYFD-1803 поможет вам сделать запасы ягод, фруктов, трав и овощей на зиму. Данная модель характеризуется мощностью 700 Вт и выдерживает максимальную нагрузку 25 кг. Вентилятор размещен вертикально – это обеспечивает равномерную и быструю просушку. Также вы можете воспользоваться таймером и запрограммировать сушку до 19 часов. Предусмотрена регулировка температуры от 35 до 70 градусов. В комплекте идёт 27 поддонов шириной 30 см, благодаря которым можно разместить большое количество продуктов за один раз. Управление осуществляется при помощи кнопок, а на дисплее отображается вся необходимая информация. За безопасность отвечает защита от переграва.
9 стальных поддонов, 9 поддонов для пастилы, 9 поддонов для сушки мелких продуктов
Максимальная загрузка
27
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
нержавеющая сталь
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
700
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
Вертикальное размещение вентилятора дает лучшую просушку без необходимости преставления поддонов. Интуитивное управление, таймер до 19ч
Развернуть
Цвет
черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональная и практичная сушильная камера Hyundai HYFD-1803 поможет вам сделать запасы ягод, фруктов, трав и овощей на зиму. Данная модель характеризуется мощностью 700 Вт и выдерживает максимальную нагрузку 25 кг. Вентилятор размещен вертикально – это обеспечивает равномерную и быструю просушку. Также вы можете воспользоваться таймером и запрограммировать сушку до 19 часов. Предусмотрена регулировка температуры от 35 до 70 градусов. В комплекте идёт 27 поддонов шириной 30 см, благодаря которым можно разместить большое количество продуктов за один раз. Управление осуществляется при помощи кнопок, а на дисплее отображается вся необходимая информация. За безопасность отвечает защита от переграва.
Сушка для фруктов и овощей Hyundai HYFD-1803 27под. 700Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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