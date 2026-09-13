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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703822
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.6x26.4x35.3 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х36х29
Вес, кг.
10.7

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь

Микроволновая печь (СВЧ) Hyundai HYM-M2013 нержавеющая сталь, мощность 700Вт, объем 20л, покрытие камеры эмаль, механическое управление

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.6x26.4x35.3 см
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Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь (СВЧ) Hyundai HYM-M2013 нержавеющая сталь, мощность 700Вт, объем 20л, покрытие камеры эмаль, механическое управление
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Hyundai HYM-M2013 20л. 700Вт черная/нержавеющая сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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